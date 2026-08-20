Cerimedo negó haber atacado a Nadia Beller y aseguró que tenían "una relación de amistad"

El exconsultor sostuvo que al día siguiente tomó un vuelo hacia La Paz a las 6 de la mañana y negó cualquier participación en el ataque. “El domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel. El lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz”, declaró. Su testimonio había sido realizado el martes 18, pero recién este jueves se conocieron sus principales detalles.

La Fiscalía boliviana, sin embargo, imputó a Cerimedo como presunto autor intelectual del ataque y solicitó seis meses de prisión preventiva. La fiscal Yolanda Aguilera y Herlan Rodríguez Cuevas calificaron el hecho como “feminicidio en grado de tentativa”, una figura penal que en Bolivia contempla una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.

De acuerdo con la acusación, Cerimedo habría planificado el ataque y convencido a Beller de acudir al hotel con el argumento de obtener información de inteligencia sobre un supuesto caso de abuso sexual relacionado con el expresidente Evo Morales. También habría prometido proporcionarle protección mediante custodios armados.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el exconsultor habría coordinado el ataque de manera remota mediante comunicaciones telefónicas y que terceros fueron los encargados de ejecutarlo. Por ese motivo, la Fiscalía concentra parte de la investigación en los registros de llamadas, las comunicaciones, las imágenes del lugar del hecho y el supuesto intento de fuga.

Este jueves, Cerimedo debía comparecer ante un juez boliviano para definir si continúa detenido o recupera la libertad. La Fiscalía pidió que permanezca en prisión preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, y argumentó que no tendría domicilio, residencia, familia, negocios o trabajo debidamente acreditados en Bolivia.

La causa todavía tiene medidas pendientes. Los investigadores deben realizar pericias balísticas, informáticas y telefónicas, además de tomar declaración a trabajadores del hotel y al personal de la ambulancia que trasladó a Beller después del ataque. Con esos elementos, la Justicia buscará determinar qué ocurrió antes y durante el ataque y establecer si Cerimedo tuvo alguna participación en su planificación.