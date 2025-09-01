La familia del jerarca nazi que robó un cuadro lo entregó a la Justicia

Los demás procedimientos se llevaron a cabo en otros tres inmuebles. Uno de ellos se efectuó en un edificio de la calle Santa Fe al 1700.

Tras los operativos, la familia puso a disposición de la Justicia civil el cuadro, según dijo el abogado de Patricia Kadgien citado por el diario La Capital. La mujer y su esposo quedaron detenidos bajo arresto domiciliario. La pareja está acusada de entorpecer la investigación.

El hallazgo de la obra fue revelado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, que detectó la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.

Una de las hijas de Kadgien había puesto a la venta su casa en el barrio Parque Luro de la ciudad balnearia, al tiempo que en las imágenes, sobre un sillón del living, se distinguía el retrato desaparecido desde hacía más de 80 años.

“Técnicamente el cuadro se está consignando a resultas de un proceso judicial. Se está consignando en la Justicia Civil, que es la que consideramos que es la competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal en el marco de una supuesta denuncia de Arca por un delito que presuntamente le están imputando a mi cliente por ‘encubrimiento de contrabando’, una figura extraña de un delito prescripto”, señaló Carlos Murias, abogado de Patricia Kadgien, la hija mayor del nazi.

La alerta llegó a la Justicia federal a través de Interpol y la Aduana, motivo por el que el fiscal Carlos Martínez, a cargo del caso, ordenó un allanamiento en el domicilio identificado como residencia fiscal de Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años.

En los últimos días, el fiscal Martínez avanzó en la investigación en contacto con la Justicia de Países Bajos, territorio que reclama sobre el cuadro ya que tiene dominio de la base de datos en donde, oficialmente, se considera a “Retrato de una dama” como una obra robada durante la Segunda Guerra Mundial.

Los efectivo llevaron a cabo el operativo en la casa de la calle Padre Cardiel al 4100, donde incautaron celulares, armas y láminas, entre ellas una serie vinculada a una exposición de Henri Matisse en los años 40, pero el cuadro de Ghislandi ya no estaba.