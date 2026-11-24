La causa fue encuadrada como una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N° 4 de Pinamar.

Pese a las versiones que circularon sobre su arresto, Rapallo aseguró que nunca estuvo detenida y negó tener antecedentes o expedientes judiciales relacionados con el hecho.

Quién es Lara Magalí Rapallo

Lara Magalí Rapallo es una streamer e influencer que cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram. En las últimas semanas, también había adquirido notoriedad por un conflicto con su expareja, el usuario de redes sociales conocido como Chaipa7.

El 15 de octubre, ambos protagonizaron una discusión durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. Luego del episodio, Rapallo denunció a su pareja, identificado como Santiago De León Quintana, quien fue detenido.

Según fuentes policiales, la intervención se produjo tras un llamado al 911. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la joven, quien relató lo sucedido y presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Antes de que se formalizara la denuncia, parte del enfrentamiento había quedado registrado y circulado en las redes sociales. En el video, la pareja aparece en vehículos diferentes mientras transita por una avenida de Vicente López y mantiene una discusión.

En medio de los reproches, Rapallo le advirtió a De León Quintana que el seguro del automóvil estaba a su nombre y que no cubriría los daños en caso de un choque.

La grabación fue incorporada entre los elementos que la fiscalía debía analizar para reconstruir las circunstancias previas a la denuncia.