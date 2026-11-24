Nahuel Aguilar, de 32 años, falleció este martes en el Hospital de Quilmes. Era el único herido que permanecía en grave estado tras la explosión y el incendio durante los festejos por el aniversario de la localidad.
El hombre de 32 años que había sufrido quemaduras en el 50% de su cuerpo tras la explosión seguida de incendio en un local de comidas de Ezpeleta murió este martes por la mañana en el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte, de Quilmes.
Se trata de Nahuel Aguilar, quien permanecía internado en estado crítico, con asistencia mecánica respiratoria, luego de resultar gravemente herido durante el siniestro. Las lesiones afectaron principalmente el torso, los brazos y parte del rostro.
La noticia fue confirmada por el Municipio de Quilmes, que difundió un comunicado en sus redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento del hombre.
El episodio ocurrió el domingo por la noche, durante los festejos por el 154º aniversario de Ezpeleta, en un local gastronómico ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá. De acuerdo con las primeras hipótesis, la explosión se habría originado por una fuga de gas mientras se cambiaba una garrafa.
El siniestro dejó un total de siete personas heridas. Además de Aguilar, entre las víctimas se encontraba Morena Anael Quinteros, de 19 años, quien había sufrido quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho.
También resultaron afectados Leandro Hernán Quinteros, con una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves, y Victoria Valensuela, de 22 años, quien sufrió lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa.
Entre los heridos también había una niña de 11 años, que fue trasladada al hospital por sus padres debido a una lesión cortante en el cuero cabelludo. Por su parte, Vanesa Pucheta recibió asistencia en el lugar por un zumbido en el oído, mientras que Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue derivada a la Clínica Santa Clara para una evaluación médica.
Según confirmó el Municipio, el resto de las víctimas ya recibió el alta médica. De esta manera, Aguilar fue el único fallecido como consecuencia de la explosión.
En tanto, Bomberos había iniciado los primeros peritajes para determinar las causas del estallido y el posterior incendio en el comercio.
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