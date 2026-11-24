Qué pasó con los otros heridos por la explosión en Ezpeleta

El siniestro dejó un total de siete personas heridas. Además de Aguilar, entre las víctimas se encontraba Morena Anael Quinteros, de 19 años, quien había sufrido quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho.

También resultaron afectados Leandro Hernán Quinteros, con una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves, y Victoria Valensuela, de 22 años, quien sufrió lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa.

Entre los heridos también había una niña de 11 años, que fue trasladada al hospital por sus padres debido a una lesión cortante en el cuero cabelludo. Por su parte, Vanesa Pucheta recibió asistencia en el lugar por un zumbido en el oído, mientras que Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue derivada a la Clínica Santa Clara para una evaluación médica.

Según confirmó el Municipio, el resto de las víctimas ya recibió el alta médica. De esta manera, Aguilar fue el único fallecido como consecuencia de la explosión.

En tanto, Bomberos había iniciado los primeros peritajes para determinar las causas del estallido y el posterior incendio en el comercio.