Las respuestas de los empleados se combinaron para establecer una calificación general. A partir de ese resultado, los países fueron clasificados en tres niveles: alegría baja, de 0 a 49 puntos; alegría media, de 50 a 74; y alegría alta, de 75 a 100. La media internacional se ubicó en 63 puntos.

Según los responsables del relevamiento, esta metodología permite comparar a los trabajadores, las prestaciones y los países bajo criterios comunes, además de observar cómo cambia la satisfacción laboral con el paso del tiempo.

En la clasificación mundial, India encabeza el ranking con 73 puntos, aunque su resultado se encuentra dentro de la categoría de alegría media. México ocupa el segundo puesto, con 72 unidades, seguido por Perú, que obtuvo la misma puntuación.

Brasil se ubicó en la cuarta posición, con 70 puntos; Chile quedó quinto, con 69; Estados Unidos alcanzó el sexto lugar, con 68; Argentina se posicionó séptima, con 66; Uruguay quedó octavo, con 65; Turquía también registró 65 puntos y ocupó el noveno puesto; mientras que Rumania cerró el top diez, con 64 unidades.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos?

Los autores del informe destacaron que los trabajadores de economías en expansión, como India, México y Perú, manifestaron algunos de los niveles más elevados de alegría laboral entre los países estudiados.

En cambio, en mercados con economías más consolidadas se detectaron resultados inferiores al promedio mundial.

Para los investigadores, estas diferencias no responden únicamente a la situación económica o a las condiciones de empleo. También están relacionadas con factores culturales, las expectativas de los trabajadores y las particularidades de cada país a la hora de generar y sostener un ambiente laboral positivo.

Asimismo, señalaron que la ubicación geográfica y la capacidad de los responsables de las organizaciones para comprender la realidad cotidiana de sus equipos pueden influir en los resultados.

El estudio también identificó una relación entre la satisfacción de los empleados y su permanencia en las empresas. Quienes experimentan mayores niveles de alegría en el trabajo presentan más posibilidades de continuar en sus puestos, sentirse productivos y recomendar a su empleador.

Por último, los responsables de la investigación advirtieron que la falta de bienestar laboral puede generar consecuencias económicas, además de afectar el ánimo de los equipos. En ese sentido, remarcaron la importancia de que las áreas de recursos humanos evalúen de manera constante el clima interno y las experiencias de sus trabajadores.