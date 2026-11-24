En tanto, para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto será de $688,10. La tarifa estudiantil llegará a $275,24.

Por el momento, el saldo negativo sigue siendo de -$1.200, por lo que se complicará el viaje a los usuarios y no tendrán margen para usar el crédito de emergencia automático para que puedan viajar cuando no te alcanza el saldo a favor en la tarjeta. La última actualización de este importe se realizó en 2024, y desde entonces, no fue aumentando pese a las subas constantes en las tarifas de los últimos años.

Sigue el Beneficio para pasajeros frecuentes

Más allá del aumento de 4,1% que autorizó la gestión de Jorge Macri, continúa vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, con descuentos de 20%, 30% y 40% cuando los usuarios superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

Desde el martes 1 de diciembre, los valores serán:

1 a 20 viajes: $1966 ;

; 21 a 30 viajes: $1572,80 ;

; 31 a 40 viajes: $1376,20 ;

; 41 viajes en adelante: $1179,60.

Quiénes pueden viajar en subte gratis con DNI

El beneficio está destinado a las personas que cumplan simultáneamente todas las condiciones que establecen las leyes locales vigentes. En primer lugar, deben ser jubilados, pensionados o retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, deben residir en CABA. En tercer lugar, sus ingresos no pueden superar 2,5 veces el haber mínimo previsional, un tope que en noviembre de 2026 se ubica en alrededor de $1.087.000. Además, el solicitante debe declarar que no percibe otros ingresos de ninguna naturaleza más allá de los haberes previsionales informados.

El beneficio se puede utilizar todos los días y durante todo el horario de funcionamiento del subte, sin restricción de franja horaria, lo que cubre desplazamientos a consultas médicas, trámites, visitas o cualquier otra actividad.