Nuevo ranking de presidentes: en qué puesto quedó Milei

Sheinbaum logró así desplazar a Bukele del primer lugar: la mexicana había registrado un 66,5% de valoración positiva en agosto, mientras que el salvadoreño alcanzaba entonces el 68,7%.

El tercer puesto correspondió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con 53,6%; el cuarto a la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con 52,4%; y el quinto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 50,8%.

A continuación, se ubicaron Laura Fernández, de Costa Rica, con 49,7%; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 48,5%; Daniel Noboa, de Ecuador, con 47,4%; Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%; y Nasry Asfura, de Honduras, con 43,2%.

José Antonio Kast, de Chile, quedó en el puesto 11 con 42,9%; Rodrigo Paz, de Bolivia, en el 12 con 41,6%; y Yamandú Orsi, de Uruguay, en el 13 con 37,7%, inmediatamente por encima de Milei.

Por debajo del mandatario argentino solo quedaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9%; José Mulino, de Panamá, con 32,1%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8%; y Bernardo Arévalo, de Guatemala, quien cerró el ranking con apenas 28,2% de imagen positiva.

De acuerdo con CB Global Data, el presidente que más mejoró respecto de la medición anterior fue Abinader, con una suba de 2,7 puntos porcentuales, mientras que el boliviano Paz sufrió la mayor caída, al perder 8,9 puntos.