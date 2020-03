Ayer, el intendente Grindetti, 65 años recién cumplidos, dijo en un comunicado: "Me quedo en casa, es una experiencia distinta. Cuesta, claro. A mi me encanta laburar y estar en la calle. Me gusta mucho ser intendente y poder estar cerca. Pero entendí que esto que estoy haciendo es una forma de cuidar y querer a mis vecinos también, a mis amigos, a mi familia. A vos que sos vecino de Lanús, te pido por favor que te quedes en casa. Esta pelea la ganamos entre todos".

Acompañamiento

También, en la reunión del lunes, señaló que "acompañamos todas y cada una de las medidas que ha adoptado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para morigerar el avance del virus, en esta lucha contra el coronavirus todos los dirigentes políticos debemos estar juntos dejando de lado las banderas partidarias o ideológicas".

"Es nuestro deber cuidar a nuestros adultos mayores, ellos son la principal población de riesgo, por eso en el ámbito municipal, hemos determinado otorgar la licencia laboral por 14 días a todos aquellos agentes mayores de 60 años y a personas que integren grupos de riesgo", precisó el mandatario.

"Asimismo, nos estamos comunicando con cada centro de jubilados para estar atentos a las necesidades que se presentan e instarlos a que cesen por este periodo las actividades", señaló. Por otro lado, se dispuso de un horario exclusivo de atención para mayores de 60 años en el Centro de Atención Vecinal (CAV), de lunes a viernes entre las 7.30 y las 9.30, para recibir atención personalizada y poder hace trámites y pagos.

De los agentes municipales, se está alentando el trabajo a distancia. Cada secretaría arbitraría los medios para que sus trabajadores puedan continuar sus tareas desde sus casas y de esa manera aminorar la afluencia de agentes en las oficinas del municipio.

"En tanto, como lo hemos dispuesto promediando la semana pasada vamos a cesar por 14 días todas las actividades que aglutinen gente y dispondremos el cierre de todos los parques municipales durante este periodo de tiempo", reiteró y, que "siguiendo las políticas nacionales, hemos dispuesto el cierre de los centros de formación municipales y estamos trabajando en un esquema de viandas para garantizar el normal funcionamiento del servicio alimentario escolar y de los comedores comunitarios".

"Estas medidas que estamos tomando son excepcionales y dinámicas, tenemos un equipo preparado y muy consustanciado que está monitoreando la situación siguiendo los lineamientos que nos marcan las políticas nacionales, provinciales y trabajando en conjunto con la ciudad de Buenos Aires", se señaló luego desde un comunicado oficial. En cuanto al Concejo Deliberante, las medidas fueron similares y no se sabe si habrá sesión este viernes.