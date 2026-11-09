León XIV se reunió con cinco víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia

Durante el encuentro, el Papa habló con cada uno de ellos y escuchó sus historias, al tiempo que recibió "propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia".
El Papa León XIV se reunió este lunes en la Nunciatura de Buenos Aires con cinco personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica en Argentina. El encuentro se produjo minutos después de la histórica misa celebrada en Palermo y antes de su participación en el Encuentro con el Mundo del Trabajo, en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Durante el encuentro con los cinco damnificados, el Sumo Pontífice les manifestó su cercanía y solidaridad con quienes sufrieron y todavía padecen las consecuencias de esa violencia. Además, escuchó los testimonios de cada uno y sus propuestas para avanzar en mecanismos de reparación y garantizar que la Iglesia sea un ámbito seguro, informó la Santa Sede a través de un comunicado.
“En el mediodía de hoy, antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina para el Encuentro con el Mundo del Trabajo, el Papa León XIV mantuvo un diálogo con cinco personas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país, presentadas por la Iglesia local”, informó el Vaticano .
Según precisó la oficina de prensa de la Santa Sede, la reunión se extendió durante alrededor de una hora. En ese tiempo, el Papa “habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia”.
Antes de concluir el encuentro, el Pontífice les impartió su bendición y les agradeció tanto la reunión como el testimonio de fe. También expresó su cercanía y manifestó su voluntad de fortalecer los mecanismos de protección, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia.
En la víspera de la llegada de León XIV a la Argentina, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP) y la organización argentina Adultxs por los Derechos de la Infancia difundieron una serie de exigencias. Entre sus principales reclamos, solicitaron que la Iglesia aparte de manera inmediata a todos los integrantes del clero y a las religiosas acusados de abuso sexual mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes en la Justicia ordinaria.
Las organizaciones también pidieron “rendición de cuentas y consecuencias” para los miembros de la jerarquía eclesiástica que encubrieron delitos y contribuyeron a sostener una cultura de silencio. A su vez, exigieron asistencia económica, física y psicológica para las personas sobrevivientes, además de la creación de comisiones públicas destinadas a garantizar la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación.
En ese contexto, cuestionaron el “doble estándar” que -denunciaron- reciben las víctimas de América Latina en comparación con aquellas de Europa y América del Norte.
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