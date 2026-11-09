León XIV se reunió con cinco víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia

Antes de concluir el encuentro, el Pontífice les impartió su bendición y les agradeció tanto la reunión como el testimonio de fe. También expresó su cercanía y manifestó su voluntad de fortalecer los mecanismos de protección, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia.

El reclamo de las víctimas de abuso por sacerdotes

En la víspera de la llegada de León XIV a la Argentina, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP) y la organización argentina Adultxs por los Derechos de la Infancia difundieron una serie de exigencias. Entre sus principales reclamos, solicitaron que la Iglesia aparte de manera inmediata a todos los integrantes del clero y a las religiosas acusados de abuso sexual mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes en la Justicia ordinaria.

Las organizaciones también pidieron “rendición de cuentas y consecuencias” para los miembros de la jerarquía eclesiástica que encubrieron delitos y contribuyeron a sostener una cultura de silencio. A su vez, exigieron asistencia económica, física y psicológica para las personas sobrevivientes, además de la creación de comisiones públicas destinadas a garantizar la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación.

En ese contexto, cuestionaron el “doble estándar” que -denunciaron- reciben las víctimas de América Latina en comparación con aquellas de Europa y América del Norte.