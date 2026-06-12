Llega la ola polar: qué 10 provincias sentirán primero el fuerte cambio de clima

El ingreso de aire frío provocará un fuerte descenso de las temperaturas, además de nevadas, vientos intensos y niebla en distintas regiones del país.
Las primeras provincias alcanzadas por el avance de una masa de aire polar ya se encuentran bajo distintos niveles de alerta meteorológica. El fenómeno, que en algunos ámbitos se menciona de manera informal como “bomba antártica”, generará un marcado descenso de las temperaturas y condiciones típicamente invernales en amplias zonas de la Argentina.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las primeras diez provincias que sentirán el impacto del cambio de tiempo serán Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Las advertencias meteorológicas vigentes incluyen alertas amarillas, naranjas y violetas por distintos fenómenos. En Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe se prevén bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad y complicar la circulación.
En tanto, Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego registrarán condiciones más severas, con vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.
Las condiciones más intensas se concentrarán en áreas cordilleranas. En Mendoza, por ejemplo, se esperan nevadas de moderada a fuerte intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 30 centímetros en sectores de mayor altura.
Los especialistas anticipan que detrás de estas precipitaciones avanzará una masa de aire aún más fría, que favorecerá un descenso térmico progresivo en gran parte del territorio nacional durante los próximos días.
De acuerdo con el sistema de alertas del SMN, una alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad para generar inconvenientes o afectar actividades cotidianas.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones de los pronósticos, especialmente en las zonas donde se esperan nevadas, ráfagas intensas o reducción de visibilidad.
Mientras tanto, algunas localidades ya registran temperaturas cercanas o inferiores a los cero grados. Entre las más frías del país se encuentran La Quiaca, con -3,8°C; San José de Jáchal, con -0,9°C; Puerto San Julián, con 0,6°C; Ushuaia, con 0,8°C; y la ciudad de San Juan, con 1°C.
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