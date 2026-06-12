Llega la ola polar: qué 10 provincias sentirán primero el fuerte cambio de clima

Las condiciones más intensas se concentrarán en áreas cordilleranas. En Mendoza, por ejemplo, se esperan nevadas de moderada a fuerte intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 30 centímetros en sectores de mayor altura.

Los especialistas anticipan que detrás de estas precipitaciones avanzará una masa de aire aún más fría, que favorecerá un descenso térmico progresivo en gran parte del territorio nacional durante los próximos días.

Qué significa la alerta amarilla

De acuerdo con el sistema de alertas del SMN, una alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad para generar inconvenientes o afectar actividades cotidianas.

550x367_como-evolucionaran-temperaturas-argentina-1138129-091855 Varias provincias permanecen bajo alerta meteorológica por niebla, nieve y ráfagas intensas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones de los pronósticos, especialmente en las zonas donde se esperan nevadas, ráfagas intensas o reducción de visibilidad.

Mientras tanto, algunas localidades ya registran temperaturas cercanas o inferiores a los cero grados. Entre las más frías del país se encuentran La Quiaca, con -3,8°C; San José de Jáchal, con -0,9°C; Puerto San Julián, con 0,6°C; Ushuaia, con 0,8°C; y la ciudad de San Juan, con 1°C.