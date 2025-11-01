Marcha del Orgullo LGBTIQ+: el cronograma de actividades y los cortes de calles

En el documento oficial, las organizaciones convocantes señalaron que el mencionado decreto “cercena derechos conquistado, como el acceso a la salud de adolescente trans y la identidad de género de las personas privadas de su libertad". Además, se reclamará por una “reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, sobrevivientes de la violencia estatal por motivo de su identidad de género”, al tiempo en que apuntarán a “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

En esa línea, las organizaciones convocantes también recordaron el antecedente del pasado 1º de febrero, cuando se realizó la movilización del orgullo antifacista y antirracista en rechazo a los dichos del presidente Javier Milei en el discurso del foro Davos.

Las actividades de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+

De acuerdo con el cronograma, a partir del mediodía se instalarán stands sobre Diagonal Norte, con expresiones artísticas y visibilización de las organizaciones. Allí se realizará un homenaje a Diana Sacayán a diez años de su travesticidio y un pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto a Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, la agrupación H.I.J.O.S. Capital y Nietes, con la participación de Taty Almeida.

La marcha en conjunto iniciará a las 16 horas, hacia Plaza Congreso donde, a partir de las 18 horas se iniciará la programación en el segundo escenario: se realizará la lectura del documento “Orgullo vence al odio” y la actuación de Ángela Torres, el ganador de La Voz Argentina Alan Less, K4os, Facundo Mazzei y destacadas figuras de la cultura.

Marcha del Orgullo LGBTIQ+: cómo serán los cortes de calles

los cortes y desvíos afectarán a los barrios de Balvanera, Montserrat y San Nicolás. El área delimitada por Avenida Corrientes, Avenida Belgrano, Avenida Leandro N. Alem y Sarandí será donde más dificultades habrá esta jornada entre las 06 y las 20 horas.

En el caso de la zona del Obelisco, se decidió que la interrupción dure entre las 16 y las 22, mientras que en Congreso, se dispuso que la duración del corte sea entre las 16 y las 4 del domingo.

marchadelorgullocortes

Corte total de Av. Entre Ríos entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Corte total de Av. Rivadavia entre Av. L. N. Alem y Maipú.

Corte total de Bolívar entre Rivadavia y Moreno.

Corte total de Av. Hipólito Yrigoyen entre Av. Paseo Colón y Piedras.

Corte total de Av. Pres. Julio. A. Roca entre Bolívar y Av. Belgrano.

Corte total de Defensa entre Av. Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina.

Corte total de Balcarce entre Av. Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina.

Corte total de San Martín entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre.

Corte total de Reconquista entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre.

Corte total de 25 de Mayo entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre.

Corte total de Av. Pte. R. Sáenz Peña entre Bolívar y Bartolomé Mitre.

Corte total de Adolfo Alsina entre Piedras y Bolívar.

Corte total de Moreno entre Piedras y Bolívar.

Corte total de Perú entre Adolfo Alsina y Av. Belgrano.

Corte total de Chacabuco entre Rivadavia y Av. Belgrano.

Corte total de Av. De Mayo entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen.

Corte total de Tacuarí entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Corte total de Piedras entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.