Meta deberá pagar 567 millones de dólares por daños a jóvenes en sus redes sociales

Un tribunal de Nuevo México sancionó a la empresa por el impacto de Instagram y Facebook en menores y ordenó implementar nuevas medidas de seguridad.
Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó este jueves a Meta pagar una indemnización de 567 millones de dólares por los daños que sus plataformas habrían provocado en jóvenes.
Según determinó el juez, la compañía propietaria de Instagram y Facebook generó una "molestia pública" y, además de la sanción económica, deberá implementar distintas medidas destinadas a reforzar la seguridad de los menores.
La resolución corresponde a la segunda etapa de un proceso judicial que Meta perdió en marzo. Durante la primera instancia, un jurado había impuesto una sanción civil de 375 millones de dólares, al concluir que la empresa había violado las normas estatales de protección al consumidor al presentar de manera engañosa el nivel de seguridad de Facebook e Instagram para los menores.
"La decisión de hoy representa una victoria para los padres que durante años se preocuparon por el impacto de las redes sociales en sus hijos y para los niños que tienen derecho a desarrollarse en un entorno digital más seguro", sostuvo el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.
Desde Meta, en tanto, adelantaron que apelarán el fallo. "Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en internet y continuaremos defendiendo nuestra posición frente a acusaciones que presentan los hechos de manera incorrecta", expresó un portavoz de la compañía en un comunicado.
comentar