Meta deberá pagar 567 millones de dólares por daños a jóvenes en sus redes sociales

¿Qué medidas deberá aplicar Meta?

Establecer límites mensuales para el tiempo de uso de Facebook e Instagram entre adolescentes.

para el tiempo de uso de Facebook e Instagram entre adolescentes. Reducir y controlar las notificaciones dirigidas a menores.

dirigidas a menores. Endurecer las restricciones sobre el contacto entre adultos y adolescentes.

sobre el contacto entre adultos y adolescentes. Incorporar mayores protecciones en los chatbots de inteligencia artificial.

en los chatbots de inteligencia artificial. Fortalecer la revisión de denuncias vinculadas con abuso sexual infantil.

El origen del juicio

La resolución corresponde a la segunda etapa de un proceso judicial que Meta perdió en marzo. Durante la primera instancia, un jurado había impuesto una sanción civil de 375 millones de dólares, al concluir que la empresa había violado las normas estatales de protección al consumidor al presentar de manera engañosa el nivel de seguridad de Facebook e Instagram para los menores.