En el marco de una jornada de protesta contra el gobierno y más de 400 ollas populares, Moyano se presentó junto a los manifestantes en el Monumento Canto al Trabajo, ubicado en Paseo Colón al 800, donde comenzará la marcha hacia Plaza de Mayo en el segundo día de manifestaciones contra el Gobierno tras un paro "contundente" como el del martes, consideró.

Allí, ante los periodistas, manifestó su pensamiento de cara a las elecciones presidenciales: "Yo acompaño al que salga del Peronismo y de los grupos sociales, el que salga más votado, le que esté en mejores condiciones y tenga mejores propuestas".

En ese sentido, agregó que: "Y si es Cristina, por supuesto que la acompañaré".

Consultado sobre las posibilidades de reelección de Mauricio Macri, respondió: "Qué va a seguir este gobierno. No va a seguir este gobierno. Mucha gente que está acá... he hablado con ellos y se han equivocado y ahora no se van a equivocar más".

En relación a las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que los grupos sociales que participaron de la protesta deberán pagar los millonarios costos del operativo de seguridad, Moyano criticó: "Que lo pague ella, porque hace veinte años viene laburando para el país, pero nunca hizo nada para el país, como la señora Carrió".

"La señora Patricia Bullrich a lo mejor no tiene muchas habilidades, pero para el tema de los servicios es la número uno", afirmó.