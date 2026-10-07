Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo provocó protestas en Madrid

En algunos sectores de la capital también se instalaron acampadas. Las movilizaciones no quedaron limitadas a Madrid: hubo manifestaciones en ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña.

El debate llegó al Congreso

En septiembre, el Congreso de los Diputados rechazó dos decretos que habían sido aprobados previamente por el Gobierno español y que incluían medidas relacionadas con los desahucios y la regulación del sector de la vivienda.

La Puerta del Sol fue uno de los puntos de Madrid donde se realizaron movilizaciones tras el desalojo de Maricarmen.

La decisión generó nuevas movilizaciones en defensa del acceso a la vivienda. Las protestas se desarrollaron en un contexto de creciente atención pública sobre el caso de Maricarmen.

La muerte de la mujer, ocurrió en el hospital Gregorio Marañón, en Madrid.