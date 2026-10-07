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Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo provocó protestas en Madrid

Maricarmen Abascal tenía 87 años y había vivido más de siete décadas en su casa de Madrid. Su desalojo generó movilizaciones en distintas ciudades españolas.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo de una vivienda en Madrid provocó protestas en distintas ciudades de España, murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, según informaron medios locales.

La mujer, que vivía en el distrito madrileño de Retiro, había sido expulsada a finales de septiembre del departamento en el que residió durante más de 70 años. El procedimiento estuvo marcado por varios días de tensión entre vecinos del barrio y la Policía y terminó con Maricarmen trasladada en camilla.

Su caso adquirió una fuerte repercusión pública y convirtió a la mujer en uno de los rostros de las movilizaciones vinculadas al acceso a la vivienda en España, en medio de un debate político sobre las dificultades para acceder a una vivienda y las medidas destinadas a evitar los desalojos.

La mujer murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, según informaron medios locales.

La mujer murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, según informaron medios locales.

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Luego del desalojo, vecinos y manifestantes se concentraron frente al inmueble donde vivía Maricarmen para luego, generar protestas en otros puntos de Madrid, entre ellos la Puerta del Sol, la Plaza Cibeles y las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

En algunos sectores de la capital también se instalaron acampadas. Las movilizaciones no quedaron limitadas a Madrid: hubo manifestaciones en ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña.

El debate llegó al Congreso

En septiembre, el Congreso de los Diputados rechazó dos decretos que habían sido aprobados previamente por el Gobierno español y que incluían medidas relacionadas con los desahucios y la regulación del sector de la vivienda.

La Puerta del Sol fue uno de los puntos de Madrid donde se realizaron movilizaciones tras el desalojo de Maricarmen.

La Puerta del Sol fue uno de los puntos de Madrid donde se realizaron movilizaciones tras el desalojo de Maricarmen.

La decisión generó nuevas movilizaciones en defensa del acceso a la vivienda. Las protestas se desarrollaron en un contexto de creciente atención pública sobre el caso de Maricarmen.

La muerte de la mujer, ocurrió en el hospital Gregorio Marañón, en Madrid.

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