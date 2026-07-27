Javier Milei ya está en Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori asumirá este martes como presidenta de Perú.

Días después de la victoria de Fujimori en el balotaje presidencial, Milei la llamó para felicitarla y destacó el inicio de "una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".

"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", expresó entonces el Presidente a través de sus redes sociales.

PERÚ SALE DEL SOCIALISMO



Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba… — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026

El viaje de Milei no sólo busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región. También apuesta a mostrarse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes latinoamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

De hecho, la ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de la región. Entre los asistentes confirmados se figuran Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).