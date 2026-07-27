Javier Milei ya está en Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El Presidente participará este martes de la ceremonia y toma de mando de la nueva jefa de Estado. Ambos mantendrán una reunión bilateral. Milei también será distinguido por una universidad.
Javier Milei ya se encuentra en Perú para participar este martes de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia del país tras imponerse en las últimas elecciones. El mandatario argentino llegó a Lima con una agenda que incluye actividades oficiales junto a la nueva jefa de Estado y referentes políticos de la región.
La primera actividad prevista será una reunión bilateral con Fujimori a las 11 (hora de Perú, 13 de la Argentina). Más tarde, a las 12.45 (14.45 de nuestro país), Milei participará de la ceremonia de juramentación y toma de mando en el Congreso de la República, en el marco de los festejos por la Independencia peruana.
Por la tarde, a las 16 (18 de la Argentina), el Presidente recibirá el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad San Martín de Porres, donde además brindará un discurso de agradecimiento.
La dirigente de ultraderecha se impuso por casi 50.000 votos a Roberto Sánchez en el balotaje presidencial celebrado a comienzos de junio. La hija del expresidente Alberto Fujimori venció en un clima de fuerte tensión política, luego de que las autoridades electorales rechazaran todas las apelaciones presentadas por la oposición.
Días después de la victoria de Fujimori en el balotaje presidencial, Milei la llamó para felicitarla y destacó el inicio de "una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".
"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", expresó entonces el Presidente a través de sus redes sociales.
El viaje de Milei no sólo busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región. También apuesta a mostrarse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes latinoamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.
De hecho, la ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de la región. Entre los asistentes confirmados se figuran Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).
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