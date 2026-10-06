Paro en la Línea A del subte: no funcionará desde las 19 hasta el cierre

“Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes”, expresó la AGTSYP en su comunicado.

Desde el gremio consideraron que la decisión adoptada por la concesionaria afecta la paz social y reclamaron una respuesta inmediata para resolver el conflicto. Además, exigieron que Emova suspenda los descuentos cuestionados y reintegre los montos que fueron descontados de los salarios.

“Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”, manifestaron desde Metrodelegados.

La organización sindical definió la interrupción del servicio como una “medida de autodefensa”.

La Línea A recorre una parte importante del centro porteño y llega hasta San Pedrito, en el barrio de Flores. Su recorrido se desarrolla principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia y cuenta con 18 estaciones.

Comunicado de EMOVA

Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de AGTSyP para este martes 6 de octubre, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios. La empresa cumple con las instancias de diálogo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para evitar el desarrollo de esta medida gremial.

Asimismo, esta decisión por parte del sindicato responde a un reclamo que carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes.

Cabe aclarar que, de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, este reclamo formulado en forma genérica, abarcaría a unos 20 trabajadores, es decir que involucraría a menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas. Pese a esto, el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre a una medida que impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad.

Desde Emova queremos ratificar que la liquidación de haberes fue realizada de manera correcta, los descuentos a los que se refiere el gremio se encuentran enmarcados en las normativas vigentes, y que no obstante la empresa se encuentra dispuesta a revisar las situaciones puntuales que así lo requieran.