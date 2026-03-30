Cortes en accesos de CABA: cierran por obras la autopista Illia, Cantilo y Dellepiane

Por estas obras, los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz permanecerán cerrados a la altura de Parque Norte. Esto complica la salida de Lugones hacia el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Costanera, por lo que se recomienda seguir hasta la salida de la avenida Sarmiento. Cabe recordar que desde el sábado 28 de marzo ya se redujo la calzada de Lugones cerca del Labruna y sigue cerrada la salida a Udaondo desde Cantilo hasta mediados de abril, por lo que lo mejor es salir antes en Parque Norte o seguir hasta el Parque de los Niños.