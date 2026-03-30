Cortes en accesos de CABA: cierran por obras la autopista Illia, Cantilo y Dellepiane

Desde las 22 de este lunes, el Gobierno porteño interrumpirá el tránsito en accesos hacia el norte de CABA y la provincia. Habrá desvíos hasta el miércoles.
La Ciudad de Buenos Aires cerrará por completo la autopista Illia en sentido norte y la avenida Intendente Cantilo por trabajos de hormigonado en el nuevo puente Labruna, desde las 22 de este lunes hasta las 6 del martes. Por otro lado, la autopista Dellepiane también estará cerrada en sentido a la provincia desde las 22 del lunes hasta las 5 del miércoles, por obras en el nuevo puente Río Negro. Además, el martes 31 de marzo el tránsito en Dellepiane mano al centro porteño también será interrumpido.
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que durante las horas de trabajo, quienes suelen tomar Illia y Cantilo hacia el norte deberán desviarse por Figueroa Alcorta o Libertador. Además, el Paseo del Bajo en sentido norte estará cortado a la altura de Retiro, por lo que el tránsito pesado será desviado hacia la avenida Costanera para reincorporarse a Cantilo recién después del Puente Labruna. En sentido hacia el centro, la Illia como Lugones seguirán habilitadas con tránsito normal.
Por estas obras, los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz permanecerán cerrados a la altura de Parque Norte. Esto complica la salida de Lugones hacia el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Costanera, por lo que se recomienda seguir hasta la salida de la avenida Sarmiento. Cabe recordar que desde el sábado 28 de marzo ya se redujo la calzada de Lugones cerca del Labruna y sigue cerrada la salida a Udaondo desde Cantilo hasta mediados de abril, por lo que lo mejor es salir antes en Parque Norte o seguir hasta el Parque de los Niños.
En cuanto a la autopista Dellepiane, los cortes serán en ambos sentidos. Desde las 22 del lunes y durante siete horas estará cerrada hacia la provincia por el hormigonado del nuevo puente de la calle Río Negro. Quienes viajen hacia Ezeiza deberán desviarse por avenida Argentina y luego tomar Larrazábal-Eva Perón. Los que circulen por la autopista 25 de Mayo pueden evitar la zona yéndose por Perito Moreno, General Paz y Riccheri, o bien optar por las avenidas Independencia, Alberdi y General Paz.
Finalmente, el martes 31 de marzo desde las 22 y por otras siete horas, la Dellepiane se cerrará en sentido al centro entre General Paz y Argentina. En ese caso, se podrá acceder a la autopista por las subidas de avenida Argentina, Escalada o Lacarra para empalmar con la 25 de Mayo. El tránsito que venga por Riccheri hacia el centro será desviado a General Paz, desde donde se podrá seguir por avenida 27 de Febrero y Cámpora, Roca, Alberdi o la autopista Perito Moreno.
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