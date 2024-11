Pinamar: identifican a los presuntos agresores de una mujer en el campo de golf

Este fin de semana, el fiscal Juan Pablo Calderón avanzó en la causa con la calificación de “lesiones leves”. Fuentes del caso indicaron que la pareja denunciada fue identificada. El titular de la UFI N°4 de la ciudad balnearia les impuso ambos una orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

Según el relato de Lopresti, los agresores, identificados como M.G (dueño de una farmacia en Pinamar) y C.L, la insultaron con comentarios discriminatorios y clasistas, golpeándola con un palo de golf. “El video es posterior a la presunta agresión. Si bien presenta una equimosis (una mancha que indica un golpe), no habría sido el resultado de un golpe con un palo de golf, las heridas serían mucho más graves. Esa hipótesis no estaría cerrando”, detallaron.

Por ese motivo, Calderón citó a testigos que hayan presenciado la escena previa a las imágenes que se viralizaron en redes sociales.

Según el testimonio de Silvia, la agresión se produjo mientras se encontraba en un predio de la avenida Enrique Shaw junto a una amiga, disfrutando de una tarde al aire libre. Dijo que su presencia alteró a la agresora, una mujer de 44 años que estaba en el lugar practicando la actividad deportiva junto a su pareja.

La víctima explicó que suele visitar el campo de golf para distenderse: “Voy seguido al golf a pasear, caminar, descargar tensiones en el pasto”. Afirmó que, en ese contexto, estaba al costado de la cancha, lejos de la zona de juego, cuando notó algo inusual: “Esta gente estaba jugando al golf, lejos. Nosotras estábamos al costado de la cancha. Sabemos las reglas del golf, la etiqueta y todo. Empezamos a ver algo raro porque las pelotas volaban muy rápido. A esta gente le molestaba nuestra presencia y empezaron a tirar para nuestro lado”.

Silvia aseguró que, ante esa situación, decidió acercarse a dialogar sobre las normas del deporte, pero en ese momento la mujer que practicaba golf la atacó imprevistamente. “De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar”, describió en una entrevista con el programa De Vuelta, en Radio 10.

La víctima denunció que la agresión estuvo acompañada de insultos racistas y despectivos. “Me decía: ‘Váyanse, ratas. Pago 50 mil dólares para estar acá, esto no es Ostende. No tienen que estar acá’”, declaró. Y lamentó: “Me pegaron como a una rata”.

Un hombre que se encontraba en el predio grabó los momentos posteriores a la agresión. En las imágenes se observa a la pareja señalada alejándose del lugar mientras la víctima lloraba tendida en el suelo. “Me partió el palo en la cabeza, loca de mierda”, decía entre lágrimas.

La víctima, quien es propietaria de una vivienda en Pinamar y habitual visitante del club, aseguró que conocía y respetaba las normas del lugar, pero aun así fue agredida sin justificación.

Lopresti presentó una denuncia contra la pareja agresora, y el caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°4 de Pinamar. Además, expresó su intención de impulsar acciones legales mientras continúa realizándose estudios médicos debido a los daños sufridos.