Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar a Mar del Plata durante la temporada de verano 2026-2027.
Las compras realizadas a través de la web oficial permiten acceder a tres o seis cuotas fijas sin interés con Mercado Pago.
Trenes Argentinos habilitó la venta de boletos hasta el 4 de abril. Hay tres servicios diarios y una nueva opción de pago en tres y seis cuotas sin interés a través de Mercado Pago.
Los pasajes de tren para viajar desde Buenos Aires hasta Mar del Plata durante la temporada de verano ya están a la venta y se pueden comprar para servicios de diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril, tanto por Internet como en las boleterías de las estaciones habilitadas.
El servicio tiene tarifas de $40.500 para viajar en primera clase y $48.600 en pullman, en el trayecto entre Constitución y Mar del Plata. Además, este año se incorporó una alternativa de financiación para las compras realizadas a través de la página oficial: los pasajeros pueden pagar en tres o seis cuotas fijas sin interés mediante Mercado Pago.
La medida representa un cambio respecto de temporadas anteriores, cuando el lanzamiento de los pasajes solía generar largas filas en la estación Constitución ya que, quienes compren por Internet, podrán evitar ese trámite y, según el monto de la operación, acceder a las opciones de financiación.
Cómo comprar los pasajes y cuáles son las opciones de pago
Los tickets están disponibles en el sitio web oficial de Trenes Argentinos (webventas.sofse.gob.ar) y en las boleterías de las estaciones Constitución, Retiro y Once.
Para las compras online, los montos de entre $60.000 y $120.000 permiten acceder a tres cuotas fijas sin interés. En operaciones superiores a $120.000, se habilita la posibilidad de abonar en seis cuotas.
En cambio, quienes compren directamente en las boleterías deberán pagar en efectivo o realizar un único pago. Las promociones de financiación no se encuentran disponibles para las operaciones presenciales.
Cuánto cuesta viajar en tren y cuánto sale el micro
El valor del pasaje ferroviario entre Constitución y Mar del Plata es de $40.500 en primera clase y $48.600 en pullman.
La diferencia también se observa al comparar las tarifas con las del transporte de larga distancia por carretera. Para enero, los pasajes en micro publicados en distintas plataformas parten, en general, de los $67.000, aunque pueden encontrarse algunas ofertas cercanas a los $50.000 en horarios de menor demanda.
En los servicios más solicitados, los valores pueden alcanzar los $88.000 para las opciones ejecutivas con coches cama. De esta manera, el tren presenta tarifas inferiores a buena parte de las alternativas disponibles en micro, aunque los precios pueden variar según la fecha, el horario y la empresa.
Los horarios de los servicios a Mar del Plata
A partir del 14 de diciembre, el recorrido entre Buenos Aires y Mar del Plata contará con tres servicios diarios. Los horarios varían según el día de la semana.
De lunes a viernes, las formaciones partirán desde Constitución a las 6.07, 11.21 y 17.11. El primer servicio realizará paradas en todas las estaciones intermedias, mientras que los otros dos se detendrán en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.
Los sábados, las salidas serán a las 6.10, 11.29 y 17.09. Los domingos y feriados, en tanto, los trenes partirán a las 6.12, 11.41 y 16.23.
En cuanto al regreso desde Mar del Plata, de lunes a viernes los horarios serán a la 1.09, 13.06 y 16.10. Los sábados, las salidas están previstas para la 1.16, 13.10 y 16.13. Los domingos y feriados, los servicios partirán a la 1.11, 13.19 y 15.15.
También habrá servicios de refuerzo
Además de los tres servicios diarios, Trenes Argentinos programó formaciones adicionales para los fines de semana. Los refuerzos saldrán desde Buenos Aires los viernes a las 14.23 y regresarán desde Mar del Plata los domingos a las 23.16.
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