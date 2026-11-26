Los tickets están disponibles en el sitio web oficial de Trenes Argentinos (webventas.sofse.gob.ar) y en las boleterías de las estaciones Constitución, Retiro y Once.

Los $40.500 y $48.600 corresponden a un tramo, no al viaje de ida y vuelta. Es importante mantener esa aclaración para evitar confusiones.

Para las compras online, los montos de entre $60.000 y $120.000 permiten acceder a tres cuotas fijas sin interés. En operaciones superiores a $120.000, se habilita la posibilidad de abonar en seis cuotas.

En cambio, quienes compren directamente en las boleterías deberán pagar en efectivo o realizar un único pago. Las promociones de financiación no se encuentran disponibles para las operaciones presenciales.

Cuánto cuesta viajar en tren y cuánto sale el micro

El valor del pasaje ferroviario entre Constitución y Mar del Plata es de $40.500 en primera clase y $48.600 en pullman.

La diferencia también se observa al comparar las tarifas con las del transporte de larga distancia por carretera. Para enero, los pasajes en micro publicados en distintas plataformas parten, en general, de los $67.000, aunque pueden encontrarse algunas ofertas cercanas a los $50.000 en horarios de menor demanda.

En los servicios más solicitados, los valores pueden alcanzar los $88.000 para las opciones ejecutivas con coches cama. De esta manera, el tren presenta tarifas inferiores a buena parte de las alternativas disponibles en micro, aunque los precios pueden variar según la fecha, el horario y la empresa.

Los horarios de los servicios a Mar del Plata

A partir del 14 de diciembre, el recorrido entre Buenos Aires y Mar del Plata contará con tres servicios diarios. Los horarios varían según el día de la semana.

Los boletos se pueden comprar por Internet o en las boleterías de Constitución, Retiro y Once.

De lunes a viernes, las formaciones partirán desde Constitución a las 6.07, 11.21 y 17.11. El primer servicio realizará paradas en todas las estaciones intermedias, mientras que los otros dos se detendrán en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Los sábados, las salidas serán a las 6.10, 11.29 y 17.09. Los domingos y feriados, en tanto, los trenes partirán a las 6.12, 11.41 y 16.23.

En cuanto al regreso desde Mar del Plata, de lunes a viernes los horarios serán a la 1.09, 13.06 y 16.10. Los sábados, las salidas están previstas para la 1.16, 13.10 y 16.13. Los domingos y feriados, los servicios partirán a la 1.11, 13.19 y 15.15.

También habrá servicios de refuerzo

Además de los tres servicios diarios, Trenes Argentinos programó formaciones adicionales para los fines de semana. Los refuerzos saldrán desde Buenos Aires los viernes a las 14.23 y regresarán desde Mar del Plata los domingos a las 23.16.