La industria farmacéutica invertirá US$ 8.000 millones en investigación

Desde CAEME, dicen, se suman para fortalecer el sistema de salud. Desde CAEME, dicen, se suman para fortalecer el sistema de salud.

Según datos difundidos por la cámara, la investigación clínica representa actualmente cerca del 50% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo realizada por el sector empresario argentino. Además, señalaron que 9,5 de cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades de I+D corresponden a investigación clínica.

El objetivo del nuevo plan es consolidar a Argentina como uno de los principales destinos regionales para el desarrollo de estudios clínicos. Actualmente, más de 50.000 pacientes participan en alrededor de 1.000 investigaciones activas en distintos puntos del país.

Durante 2025 fueron aprobados 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más que el año anterior. La actividad genera además más de 4.000 contratos anuales vinculados a centros de investigación, hospitales y profesionales especializados.

El presidente de CAEMe declaró que esto es "un hito para la salud y la ciencia Argentina"

El presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano, sostuvo que el acuerdo representa “un hito para la salud y la ciencia en Argentina” porque permitirá promover inversiones internacionales y ampliar el acceso a tratamientos innovadores en simultáneo con los países más desarrollados.

La entidad indicó que las nuevas inversiones estarán orientadas también al fortalecimiento de hospitales públicos, la capacitación de profesionales de la salud y el desarrollo de nuevos centros de investigación clínica. Además, remarcaron que los estudios permiten incorporar avances científicos y tratamientos de última generación para los pacientes.

Desde el sector destacaron además el impacto económico de la actividad. Según explicaron, las empresas que impulsan investigaciones clínicas asumen los costos integrales de atención de los pacientes participantes, lo que genera alivio para el sistema sanitario y un ingreso adicional de divisas a través de servicios intensivos en conocimiento.

CAEMe reúne a empresas farmacéuticas con más de cien años de trayectoria en Argentina y cuenta con diez plantas productivas distribuidas en el país. De acuerdo con datos de la entidad, las compañías asociadas generan alrededor de 9.000 empleos directos y más de 20.000 puestos de trabajo indirectos vinculados a la industria.