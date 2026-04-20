Qué concluye una investigación con miles de personas que dejaron de usar redes sociales

El estudio también destacó que los efectos positivos en Facebook fueron más pronunciados en personas mayores de 35 años, votantes indecisos y usuarios sin educación universitaria. En Instagram, el impacto favorable se observó principalmente en mujeres de entre 18 y 24 años.

Otro dato relevante es que la mayoría de los participantes no reemplazó el tiempo en redes sociales por actividades presenciales, sino que lo destinó a otras aplicaciones. Esto sugiere que la mejora emocional estaría más vinculada a la reducción de la exposición a estas plataformas específicas que a una disminución general del tiempo frente a pantallas.