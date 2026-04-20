Qué concluye una investigación con miles de personas que dejaron de usar redes sociales

Se realizaron estos estudios desde el 2020 y propusieron a los usuarios una serie de desafíos para poder analizar el comportamiento frente al fenómeno redes sociales.
Una investigación realizada por la Universidad de Stanford indica que hacer una pausa en el uso de ciertas redes sociales puede beneficiar el bienestar emocional de las personas.
El estudio incluyó a unos 36.000 usuarios de Facebook e Instagram durante las semanas previas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Todos los participantes utilizaban estas plataformas al menos 15 minutos diarios. Fueron divididos en dos grupos: cerca del 27 % recibió un incentivo económico para desactivar sus cuentas durante seis semanas, mientras que el resto solo dejó de usarlas por una semana, funcionando como grupo de comparación.
Resultados positivos
Los hallazgos evidenciaron una mejora notable en el estado de ánimo de quienes permanecieron más tiempo alejados de Facebook, en comparación con aquellos que continuaron utilizándolo o hicieron una pausa breve. En el caso de Instagram, también se registró una mejora, aunque más moderada y con menor consistencia estadística.
El estudio también destacó que los efectos positivos en Facebook fueron más pronunciados en personas mayores de 35 años, votantes indecisos y usuarios sin educación universitaria. En Instagram, el impacto favorable se observó principalmente en mujeres de entre 18 y 24 años.
Otro dato relevante es que la mayoría de los participantes no reemplazó el tiempo en redes sociales por actividades presenciales, sino que lo destinó a otras aplicaciones. Esto sugiere que la mejora emocional estaría más vinculada a la reducción de la exposición a estas plataformas específicas que a una disminución general del tiempo frente a pantallas.
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