Quiénes pueden acceder a los préstamos personales bancarios de $10.000.000

La oferta vigente está dirigida, principalmente, a clientes con ingresos comprobables, antigüedad laboral mínima y un historial crediticio favorable, evaluado por cada banco. Los distintos esquemas disponibles se diferencian según el monto máximo, las tasas de interés, los plazos de devolución y el tipo de vínculo que el cliente mantiene con la entidad financiera.

En general, pueden acceder empleados en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores autónomos, jubilados y pensionados, siempre que cumplan con los requisitos específicos establecidos por cada institución. Acá, la oferta de cada banco.

Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos personales que, una vez aprobados, se acreditan dentro de las 24 horas en la cuenta donde el beneficiario percibe su sueldo o haber jubilatorio. El monto máximo disponible es de hasta $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses. La gestión puede realizarse mediante Home Banking o BIP Móvil.

Para préstamos de hasta $10.000.000, los requisitos y costos se mantienen estables. La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto del solicitante. Como referencia, el banco publica que para un crédito de $100.000 a 72 meses, la cuota aproximada es de $8.680.

Los destinatarios incluyen empleados del sector público y privado, además de jubilados que perciban sus haberes en la entidad.

Tasa Nominal Anual (TNA): 98%.

Tasa Efectiva Anual (TEA): no informada.

Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): no informado.

Banco Nación

El Banco Nación mantiene una de las líneas más amplias y accesibles del sistema financiero. Los préstamos están disponibles para empleados, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados. El monto máximo asciende a $100.000.000, mientras que el mínimo para solicitar es de $10.000. La gestión puede realizarse tanto presencialmente como online, con plazos de devolución de hasta 72 meses.

La cuota no puede superar el 35% del ingreso neto, y el banco evalúa además el nivel de endeudamiento previo y el comportamiento crediticio del solicitante.

TNA: 61%

TEA: 81,30%

CFTEA: 104,68%

Banco BBVA

El BBVA ofrece préstamos personales tanto para clientes como para trabajadores autónomos e independientes que cumplan determinados requisitos. El monto máximo disponible es de hasta $40.000.000, con un plazo de devolución de hasta 60 meses. La solicitud puede iniciarse online o de manera presencial.

El cliente debe tener entre 18 y 72 años, un ingreso mínimo de $308.200 mensuales, y una antigüedad mínima de 3 meses de acreditación de sueldo en el banco (o 1 año si no cobra allí). Para profesionales independientes se exige un año de actividad declarada, mientras que para comerciantes o monotributistas el requisito asciende a dos años. La cuota mensual no puede superar el 30% del ingreso neto.

TNA: 138%

TEA: 269,23%

CFTEA: 368,96%