Realizan una colecta para matar al presidente de Rumania

69e3af2de9ff715d91702e3d El sospechoso habría abandonado el país y se encontraría actualmente en Alemania.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la policía está verificando la autenticidad de la cuenta desde la que se realizó la publicación, así como el contexto en el que fue emitida. Además, se evalúa si el contenido puede encuadrarse dentro de una amenaza creíble o si se trata de una provocación sin sustento operativo.

En paralelo, se informó que el sospechoso podría encontrarse actualmente en Alemania, según datos aportados por familiares a medios locales, lo que amplía el alcance de la investigación a nivel internacional.