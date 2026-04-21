Realizan una colecta para matar al presidente de Rumania

La policía investiga a un hombre acusado de publicar en redes una supuesta colecta para financiar el asesinato del presidente de Rumania, Nicusor Dan. El mensaje generó apoyo en comentarios y encendió alertas de seguridad.
La policía de Rumania abrió una investigación tras la difusión en redes sociales de un mensaje atribuido a un hombre de 33 años oriundo de Timisoara, en el que afirmaba estar recaudando fondos para atentar contra el presidente del país, Nicusor Dan.
El texto, que rápidamente se viralizó, decía: “Estoy organizando una colecta de fondos para el asesinato de Nicuor Dan; cada leu cuenta, hagamos bien al país”. La publicación provocó una inmediata reacción de las autoridades y abrió un expediente para determinar la veracidad de la amenaza.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, la situación se agravó cuando varios usuarios comenzaron a expresar apoyo al mensaje en la sección de comentarios, situación que elevó el nivel de preocupación de los investigadores, que pasaron a analizar no solo la publicación original, sino también el alcance de su difusión.
Las fuerzas de seguridad iniciaron comprobaciones para establecer si existía un riesgo real y si el autor del mensaje contaba con capacidad o intención concreta de llevar adelante lo que describía.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la policía está verificando la autenticidad de la cuenta desde la que se realizó la publicación, así como el contexto en el que fue emitida. Además, se evalúa si el contenido puede encuadrarse dentro de una amenaza creíble o si se trata de una provocación sin sustento operativo.
En paralelo, se informó que el sospechoso podría encontrarse actualmente en Alemania, según datos aportados por familiares a medios locales, lo que amplía el alcance de la investigación a nivel internacional.
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