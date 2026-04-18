Ataque en Kiev: un hombre armado mató a seis personas, tomó rehenes y fue abatido

Embed Ukraine | Attaque

À Kiev, un individu tue au hasard des passants avant de prendre des personnes en otage dans un supermarché.



L’attaque a fait au moins 4 morts.



Votre réaction ?#KronikInsights #Ukraine #Sécurité pic.twitter.com/EX9sxTcGfa — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) April 18, 2026

El mandatario indicó que fue informado por el ministro del Interior, Igor Klimenko, sobre la neutralización del atacante, quien había abierto fuego contra civiles. También precisó que cuatro rehenes fueron rescatados durante el operativo y que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud.

Supermercado de Kiev

De acuerdo con el reporte oficial, el agresor disparó contra los agentes durante la intervención policial, lo que derivó en su abatimiento. Las fuerzas especiales decidieron avanzar tras no lograr su rendición mediante negociación.

Zelenski aseguró que todas las circunstancias del hecho están bajo investigación y ordenó a las autoridades brindar información precisa y en tiempo oportuno. Además, pidió esclarecer los detalles del ataque mediante una investigación exhaustiva.

El episodio generó conmoción en la capital ucraniana, donde vecinos relataron escenas de pánico durante el tiroteo. Si bien el país atraviesa un contexto de guerra con Rusia, por el momento no se estableció una relación directa entre el ataque y el conflicto bélico.