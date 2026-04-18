Ataque en Kiev: un hombre armado mató a seis personas, tomó rehenes y fue abatido

El hecho ocurrió en un supermercado en Kiev, capital de Ucrania. Hubo nueve heridos y cuatro rehenes fueron rescatados tras un operativo de fuerzas especiales
Un hombre armado mató a seis personas y dejó nueve heridos este sábado en Kiev tras abrir fuego en la vía pública y dentro de un supermercado en el distrito de Holosíiv. El atacante tomó rehenes y fue abatido por fuerzas especiales durante un operativo policial.
El episodio comenzó en la calle y continuó dentro del comercio, donde el agresor se atrincheró con varias personas retenidas. Tras un intento de negociación fallido, unidades tácticas irrumpieron en el lugar y lo neutralizaron, según informaron autoridades ucranianas.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a seis luego de que muriera una mujer que permanecía internada en estado grave. La víctima tenía alrededor de 30 años y su identidad ya fue establecida.
En un primer momento, el presidente Volodimir Zelenski había informado cinco muertos y diez heridos, pero la cifra fue actualizada a medida que avanzaron las tareas de emergencia y la atención médica de los afectados.
El mandatario indicó que fue informado por el ministro del Interior, Igor Klimenko, sobre la neutralización del atacante, quien había abierto fuego contra civiles. También precisó que cuatro rehenes fueron rescatados durante el operativo y que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud.
De acuerdo con el reporte oficial, el agresor disparó contra los agentes durante la intervención policial, lo que derivó en su abatimiento. Las fuerzas especiales decidieron avanzar tras no lograr su rendición mediante negociación.
Zelenski aseguró que todas las circunstancias del hecho están bajo investigación y ordenó a las autoridades brindar información precisa y en tiempo oportuno. Además, pidió esclarecer los detalles del ataque mediante una investigación exhaustiva.
El episodio generó conmoción en la capital ucraniana, donde vecinos relataron escenas de pánico durante el tiroteo. Si bien el país atraviesa un contexto de guerra con Rusia, por el momento no se estableció una relación directa entre el ataque y el conflicto bélico.
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