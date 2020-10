Salta: dos concejalas le pidieron a otra "que se tape un poco"

Esta particular exigencia fue por el vestuario elegido por Correa para ir a sesionar a la legislatura local.

Cande Correa, además de su función de concejala de Salta, es conocida la ciudad por ser una influencer en las redes sociales.

A partir de este pedido de sus colegas, la concejal realizó un extenso posteo en las redes sociales, donde dejó en claro su postura.

"Tú no eres tu apellido, tu color de ojos o piel. No eres el colegio al que tuviste el privilegio de ir, un título universitario, tu 'éxito laboral', ni el cargo que tengas donde trabajas. No eres el carro que manejas, ni la casa donde vives; no eres tus viajes, todo lo que te compras, ni tu dinero. No eres la 'imagen o status' que quieres demostrar en las redes sociales”, comenzó su mensaje.

"Eres la inclusión al no discriminar a otros por sus gustos, costumbres o posición, eres la gentileza que tengas hacia otro que no pueda hacer nada por ti; eres la bondad que muestres ante tus semejantes, ante un niño, un adulto mayor o una mascota...", continuó.

