Se celebra el Día Mundial de la Papa Frita

Si bien no hay un motivo especial de por qué se la festeja los 20 de agosto, es interesante destacar la disputa histórica entre Francia y Bélgica por su creación.

Los franceses aseguran que fueron ellos quienes cocinaron la primera papa frita de la historia, a finales del siglo XVIII. En pleno corazón de París, vendedores callejeros las elaboraban en el momento dentro de braseros y sartenes, cocinando solo con aceite.

Sin embargo, los belgas dicen que, por la misma época, fueron ellos quienes las popularizaron (y fueron copiados por los galos), en su versión original: cocinadas primero en aceite y, luego, con grasa animal.

Calorías y grasas

Las papas fritas aportan una media de 380-400 calorías por cada 100 gramos, dependiendo de su tamaño (por la absorción de aceite). Una porción de papas fritas, de alrededor de 200 gramos, contiene 22 gramos de grasa y 57 gramos de hidratos de carbono, aportando 760 calorías.

Sea cual sea su origen y a pesar de que engorden un poco, cientos de años después de su creación los seres humanos las seguimos disfrutando y festejando. ¡Feliz día a todos los amantes de las papas fritas!.