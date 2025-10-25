Temporal en el AMBA: un taxista murió dentro su auto en la Avenida General Paz

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años. Según fuentes oficiales, el hombre fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos sólo pudieron constatar su fallecimiento, mientras que el tránsito en la zona permanecía restringido por acumulación de agua y operativos de emergencia.

La muerte del taxista se dio luego de que en pocas horas cayeran más de 100 milímetros de agua y, en consecuencia, se inundaran varias zonas del AMBA. Mientras que en octubre el promedio de lluvias en la región es de 122 milímetros, durante la madrugada esa cifra fue superada en la Ciudad y la Provincia en menos de cuatro horas.

Los barrios porteños más afectados por el temporal son Villa Urquiza, Saavedra, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers y Santa Rita. En el Conurbano se produjeron inundaciones en Lanús y San Martín, entre otros distritos.

Temporal en el AMBA: piden no circular por calles, avenidas y rutas

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, advirtió este sábado sobre la gravedad del temporal que afecta a distintos puntos del AMBA y pidió a la población no circular por calles, avenidas ni rutas, debido al riesgo que representa el agua estancada y la escasa visibilidad.

“Todas las víctimas graves que hemos tenido fueron personas en tránsito. La recomendación principal es quedarse en casa y esperar a que deje de llover para que el agua baje”, explicó García, al remarcar que en muchas zonas “hay entre 20 y 30 centímetros de agua en la calle y no se sabe qué hay debajo”.

En declaraciones a TN, el funcionario bonaerense explicó que el fenómeno climático se desplazó desde el sudoeste hacia el noreste de la Provincia, y destacó la respuesta coordinada de los equipos de emergencia, junto a la Policía y los municipios, para asistir a la población, incluyendo tareas preventivas en establecimientos vulnerables.

García subrayó que se trabaja en conjunto con los meteorólogos de la Ciudad de Buenos Aires y con los distintos municipios, en un operativo que abarca desde la asistencia directa hasta el monitoreo permanente de la situación. “Estamos conviviendo con una crisis climática que exige adaptación y nuevos protocolos”, sostuvo.

Finalmente, recordó los teléfonos de emergencia disponibles: el 911 (seguridad), el 107 (emergencia sanitaria) y el 103 (Defensa Civil local). “Es fundamental que la población use los canales oficiales y mantenga la calma”, enfatizó.