Texas: rescatan a ocho estudiantes atrapados en una montaña rusa a 30 metros de altura

El procedimiento concluyó alrededor de las 20.30, cuando el último pasajero llegó a tierra firme.

8-students-rescued-roller-coaster-129062938_46b7d4 El operativo concluyó sin heridos y movilizó a equipos de emergencia de Galveston.

Qué dijeron las autoridades

El jefe de Bomberos de Galveston, Mike Varela, explicó que los estudiantes se encontraban afectados por la experiencia, aunque en buen estado general.

“Por supuesto estaban alterados por tener que bajar por esa escalera y por haber estado bajo el sol”, señaló. Además, indicó que todos fueron evaluados por posibles cuadros de deshidratación y que no se registraron complicaciones mayores.

Desde el distrito escolar confirmaron que estudiantes, docentes y acompañantes resultaron ilesos y destacaron la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la detención de la atracción.

Terry Turney, director de operaciones de Pleasure Pier, afirmó que un problema aún no identificado activó el sistema de emergencia. “La atracción experimentó una falla durante su ascenso inicial, pero, tal como fue diseñada, se detuvo de inmediato para mantener a todos a salvo”, sostuvo.

Mientras avanzan las pericias, el parque revisa los protocolos de seguridad antes de volver a poner en funcionamiento la montaña rusa.