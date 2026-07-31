Un monoplaza hecho en la UBA representan al país en una competencia internacional

Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires participan de la edición de la Fórmula SAE Brasil, en San Pablo.
Un monoplaza fue diseñado, desarrollado y construido por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es el encargado de representar a la institución en la edición de la Fórmula SAE Brasil, que se desde el miércoles y hasta el domingo en Tatuí, estado de San Pablo.
El proyecto, FIUBA Racing, está conformado por estudiantes de distintas disciplinas; entre ellas Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática, Industrial, además de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido, y colaboradores en las áreas Marketing y Comunicación.
El desarrollo se llevó a cabo en el marco del PIT-FIUBA (Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos), que persigue entre sus principales objetivos promover e incrementar la intensidad de la formación práctica en el ámbito de la comunidad estudiantil, informaron fuentes académicas.
La Fórmula SAE es una competencia internacional de ingeniería universitaria organizada por SAE International donde los estudiantes diseñan, construyen y evalúan prototipos de autos de carrera. El objetivo principal no es la velocidad pura, sino demostrar la calidad del diseño técnico, la viabilidad de fabricación y los costos.
La participación del FIUBA Racing marca un hecho histórico: será la primera vez que una universidad pública argentina compita internacionalmente en este certamen universitario de ingeniería.
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