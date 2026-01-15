Una misión espacial volvió a Tierra por un problema de salud de un astronauta

Según un informe de Xinhua, la cápsula Dragon de SpaceX, con cuatro astronautas a bordo, amerizó frente a la costa del estado de California sobre las 03:41 hora local, tras un viaje de aproximadamente diez horas.

La tripulación está formada por los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA, el japonés Kimiya Yui, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), y el cosmonauta Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos.

Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

Los cuatro astronautas volvían a la Tierra después de un viaje de casi once horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

Con la ayuda de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y amerizar de manera segura en un océano especialmente calmado en el que los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y al que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.

Después de aterrizar exactamente a la hora prevista y de realizar lo que según la NASA fue "una reentrada perfecta", la tripulación permaneció en la cápsula, que fue recuperada y trasladada a un buque por los miembros del equipo de recuperación, donde a los astronautas se les hará un examen médico inicial antes de ser trasladados a tierra en helicóptero.

Todo el proceso, que incluso fue seguido de cerca por un grupo de delfines, se realizó con unas condiciones marinas "excelentes" que facilitaron el trabajo de los operarios de la NASA.

Unos cuarenta minutos después de amerizar, se abrían las puertas de la cápsula y salían los astronautas. El primero en hacerlo, a las 9:28 GMT (6:28 de la Argentina), fue el comandante Mike Fincke, quien tras saludar fue trasladado en camilla. Minutos después le seguían Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov.

Si todo sigue como está previsto, en pocas horas el administrador de la NASA, Jared Isaacman, comparecerá en una rueda de prensa en la que se espera que den más detalles sobre el estado del astronauta enfermo y del resto de la tripulación.

Los astronautas llegaron a la EEI el pasado 2 de agosto y, originalmente, estaba previsto que permanecieran en la estación orbital durante unos seis meses, pero la NASA decidió concluir la misión antes de lo previsto después de que uno de los astronautas sufrió un problema médico el 7 de enero.

La evacuación médica de la misión Crew-11 marca un punto de inflexión en la gestión del riesgo humano en órbita y expone cómo se activan los protocolos cuando la prioridad absoluta pasa a ser la salud del astronauta.