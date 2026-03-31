Video: Bomberos salvaron a cuatro gatos tras rescatarlos inconscientes de un incendio

Tres de los animales no respiraban al ser sacados de las llamas por lo que los rescatistas realizaron maniobras de reanimación y lograron que recuperaran la consciencia.
Un video difundido por autoridades de los servicios de emergencia en los Estados Unidos mostró el impactante rescate de cuatro gatos durante un incendio en un complejo habitacional de Jurupa Valley, California.
El video incluye escenas que pueden resultar sensibles para algunos espectadores, debido al estado en el que fueron encontrados los animales.
El episodio ocurrió la semana pasada y rápidamente captó la atención por la gravedad de la situación: tres de los animales fueron hallados inconscientes y sin respiración, lo que obligó a los bomberos a intervenir de inmediato con técnicas de reanimación.
Los rescatistas aplicaron reanimación cardiopulmonar y suministraron oxígeno con equipos especiales para mascotas y de acuerdo con el reporte oficial, “tras varios minutos de tensión, los gatos comenzaron a recuperar la consciencia”.
El momento más esperado llegó cuando los animales reaccionaron y según relataron los bomberos, poco después del procedimiento, los gatos ya estaban en condiciones de caminar.
El incendio provocó daños en el complejo residencial, aunque no se detallaron víctimas humanas en el informe difundido.
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