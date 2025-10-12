Polémico video del Gobierno para conmemorar el 12 de octubre

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente”, sostiene la voz en off que acompaña imágenes del navegante genovés.

En el mismo tono, el video agrega que Colón “supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas”, y que al arribar “encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie”. La pieza -de poco más de un minuto y medio- contrapone la figura del conquistador con las civilizaciones precolombinas, a las que presenta como primitivas.

ssstwitter.com_1760301486302

La narración continúa señalando que el explorador “estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales”, y concluye: “La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos”.

En su tramo final, el mensaje apela directamente a la “defensa de la civilización occidental”, que -según el texto- “tanto costó construir”. “En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que nosotros: la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro”, concluye la voz en off.

La publicación provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios, académicos y organizaciones de pueblos originarios denunciaron el tono revisionista y eurocentrista del mensaje. Para muchos, el video contradice el espíritu del feriado instituido en 2010 para promover el respeto a la diversidad cultural y reconocer los derechos de las comunidades indígenas.