Video: un patrullero chocó contra un colectivo en Constitución y quedó incrustado en una pizzería

Ocurrió en el cruce de la avenida San Juan y Luis Sáenz Peña. Según los vecinos, el móvil policial se dirigía hacia un hecho delictivo con la sirena encendida. Ocho personas sufrieron heridas por el impacto.
Un grave accidente de tránsito sacudió este domingo al barrio porteño de Constitución, cuando un colectivo de la línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad protagonizaron un choque violento que dejó al menos ocho heridos.
El impacto ocurrió alrededor de las 7.40 en la avenida San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña. Por el impacto, el móvil policial quedó incrustado dentro de una pizzería con su parte trasera en el interior del local, mientras que el transporte público terminó sobre la vereda con su parte delantera completamente destrozada.
Según el testimonio de vecinos de la zona, el patrullero se dirigía hacia un hecho delictivo y circulaba a alta velocidad con la sirena encendida al momento del siniestro. “Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto”, relató una mujer, que además detalló que vio cómo retiraban a uno de los efectivos en camilla.
Por su parte, el dueño de la pizzería Mandiyú, que funciona hace 36 años en el barrio, manifestó su consternación al llegar al lugar: "Me acabo de enterar, todavía no caigo; nunca me había pasado". También habló la esposa del propietario del local gastronómico: “Nos enteramos por un amigo taxista, que llamó a mi marido y a mi hijo, y le dijo que había un auto adentro".
El operativo de emergencia contó con la intervención del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, que asistieron a los heridos, entre los que se encuentran efectivos policiales y pasajeros del colectivo.
De acuerdo con los primeros informes médicos, los policías que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del colectivo y los ocupantes de una Renault Duster -también involucrada en el accidente- fueron derivados al Hospital Rivadavia.
Las autoridades informaron que una cámara de seguridad registró el momento del accidente, lo que será clave para determinar las responsabilidades bajo la intervención de la UFLA Norte.
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