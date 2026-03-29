Video: un patrullero chocó contra un colectivo en Constitución y quedó incrustado en una pizzería

El operativo de emergencia contó con la intervención del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, que asistieron a los heridos, entre los que se encuentran efectivos policiales y pasajeros del colectivo.

2026_03_260329517-scaled El accidente ocurrió poco antes de las 8 en el barrio de Constitución.

De acuerdo con los primeros informes médicos, los policías que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del colectivo y los ocupantes de una Renault Duster -también involucrada en el accidente- fueron derivados al Hospital Rivadavia.

Las autoridades informaron que una cámara de seguridad registró el momento del accidente, lo que será clave para determinar las responsabilidades bajo la intervención de la UFLA Norte.