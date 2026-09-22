El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Por su parte, Karina Milei dialogó con la prensa y destacó que la visita del Sumo Pontífice "es lo más importante". Acto seguido dejó en claro que "el Papa es para todos los argentinos" y resaltó que se juntaron "todas las fuerzas" políticas para la organización de la visita.

Asimismo, Alonso puntualizó: "El Papa se mueve por tierra, y eso significará cortar el tránsito desde la ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, donde se va a visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, ida y vuelta”. Se trata de una institución de residencia y atención integral para más de 400 personas con discapacidad que el Santo Padre visitará el lunes a las 9. Habrá un recorrido en papamóvil para la llegada a Don Orione.

La nueva reunión por la visita del Papa tuvo lugar el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina, donde la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei. "Hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias", marcó García Cuerva, por lo que recalcó que "poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error".