El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Así lo señaló la ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva. León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de ese mes. "El Papa es para todos los argentinos", expresó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, a raíz de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Además, dio a conocer otros asuetos para el 10 y el 11 de ese mes dentro de las jurisdicciones que recorrerá el Sumo Pontífice.
La decisión se tomó este martes, en una reunión que encabezó la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en el Ministerio de Seguridad junto con la titular de esa cartera, Alejandra Monteoliva. El encuentro contó también con el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, entre otras de las jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba.
Por parte de la Conferencia Episcopal Argentina concurrieron el presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
“El lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, anunció Monteoliva después del encuentro.
Por su parte, Karina Milei dialogó con la prensa y destacó que la visita del Sumo Pontífice "es lo más importante". Acto seguido dejó en claro que "el Papa es para todos los argentinos" y resaltó que se juntaron "todas las fuerzas" políticas para la organización de la visita.
Asimismo, Alonso puntualizó: "El Papa se mueve por tierra, y eso significará cortar el tránsito desde la ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, donde se va a visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, ida y vuelta”. Se trata de una institución de residencia y atención integral para más de 400 personas con discapacidad que el Santo Padre visitará el lunes a las 9. Habrá un recorrido en papamóvil para la llegada a Don Orione.
La nueva reunión por la visita del Papa tuvo lugar el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina, donde la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei. "Hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias", marcó García Cuerva, por lo que recalcó que "poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error".
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