Vouchers Educativos 2026: requisitos, documentación y cómo inscribirse al beneficio

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país, con DNI vigente.

Tener hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones educativas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal (niveles inicial, primario o secundario).

No superar ingresos familiares equivalentes a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), que a abril de 2026 asciende a $2.504.600 .

. El estudiante debe ser alumno regular y su condición será verificada dos veces al año.

y su condición será verificada dos veces al año. La institución educativa deberá informar el desempeño académico al cierre del ciclo lectivo.

al cierre del ciclo lectivo. No registrar mora en el pago de cuotas: Con dos cuotas impagas consecutivas , el beneficio se suspende y con tres cuotas impagas , se cancela definitivamente.

, el beneficio se suspende y con , se cancela definitivamente. La evaluación socioeconómica será mensual y estará a cargo de ANSES.

aprender-03-09-19 El beneficio se paga mensualmente y está sujeto a la regularidad del alumno y al cumplimiento de las cuotas escolares.

Documentación necesaria para la inscripción

Para completar la inscripción al programa, las familias deberán contar con el DNI y número de CUIL de los menores a cargo, además de tener a mano el nombre y la dirección del establecimiento educativo al que asisten. También será necesario contar con un CBU actualizado registrado en ANSES y estar previamente inscripto en la aplicación Mi Argentina, ya que estos datos serán requeridos durante la carga del formulario online.

Cómo inscribirse paso a paso

La inscripción se realiza de forma online a través del sitio oficial del programa. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la plataforma de Vouchers Educativos.

Completar el formulario con los datos personales y del grupo familiar.

Cargar la información del alumno y de la institución educativa.

Verificar que los datos sean correctos y enviar la solicitud.

Una vez finalizado el trámite, el Estado realizará la evaluación en base a tres variables clave: la regularidad del estudiante, el nivel de ingresos familiares y el cumplimiento en el pago de las cuotas escolares.

El resultado de la postulación será publicado en la misma plataforma, y quienes resulten beneficiarios comenzarán a recibir el voucher de manera mensual hasta diciembre, siempre que mantengan las condiciones exigidas por el programa.