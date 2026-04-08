Vouchers Educativos 2026: requisitos, documentación y cómo inscribirse al beneficio

El gobierno de Javier Milei abrió la inscripción a los vouchers educativos 2026, una ayuda mensual para familias con hijos en colegios privados con aporte estatal.
El gobierno de Javier Milei habilitó la inscripción a los Vouchers Educativos 2026, un programa de asistencia económica destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a colegios privados con aporte estatal. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 205/2026 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Se trata de la tercera edición del programa, tras su implementación en 2024 y 2025, y busca aliviar el costo de las cuotas escolares. El beneficio se otorgará mensualmente hasta diciembre, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. La evaluación de los postulantes estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que analizará la situación socioeconómica de cada grupo familiar.
Para poder solicitar el beneficio, las familias deben cumplir con los siguientes criterios:
Para completar la inscripción al programa, las familias deberán contar con el DNI y número de CUIL de los menores a cargo, además de tener a mano el nombre y la dirección del establecimiento educativo al que asisten. También será necesario contar con un CBU actualizado registrado en ANSES y estar previamente inscripto en la aplicación Mi Argentina, ya que estos datos serán requeridos durante la carga del formulario online.
La inscripción se realiza de forma online a través del sitio oficial del programa. El procedimiento es el siguiente:
Una vez finalizado el trámite, el Estado realizará la evaluación en base a tres variables clave: la regularidad del estudiante, el nivel de ingresos familiares y el cumplimiento en el pago de las cuotas escolares.
El resultado de la postulación será publicado en la misma plataforma, y quienes resulten beneficiarios comenzarán a recibir el voucher de manera mensual hasta diciembre, siempre que mantengan las condiciones exigidas por el programa.
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