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Vouchers Educativos 2026: requisitos, documentación y cómo inscribirse al beneficio

El gobierno de Javier Milei abrió la inscripción a los vouchers educativos 2026, una ayuda mensual para familias con hijos en colegios privados con aporte estatal.

El gobierno de Javier Milei habilitó la inscripción a los Vouchers Educativos 2026, un programa de asistencia económica destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a colegios privados con aporte estatal. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 205/2026 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Se trata de la tercera edición del programa, tras su implementación en 2024 y 2025, y busca aliviar el costo de las cuotas escolares. El beneficio se otorgará mensualmente hasta diciembre, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. La evaluación de los postulantes estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que analizará la situación socioeconómica de cada grupo familiar.

Requisitos para acceder a los Vouchers Educativos 2026

Para poder solicitar el beneficio, las familias deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país, con DNI vigente.
  • Tener hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones educativas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal (niveles inicial, primario o secundario).
  • No superar ingresos familiares equivalentes a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), que a abril de 2026 asciende a $2.504.600.
  • El estudiante debe ser alumno regular y su condición será verificada dos veces al año.
  • La institución educativa deberá informar el desempeño académico al cierre del ciclo lectivo.
  • No registrar mora en el pago de cuotas: Con dos cuotas impagas consecutivas, el beneficio se suspende y con tres cuotas impagas, se cancela definitivamente.
  • La evaluación socioeconómica será mensual y estará a cargo de ANSES.

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El beneficio se paga mensualmente y está sujeto a la regularidad del alumno y al cumplimiento de las cuotas escolares.

El beneficio se paga mensualmente y está sujeto a la regularidad del alumno y al cumplimiento de las cuotas escolares.

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Documentación necesaria para la inscripción

Para completar la inscripción al programa, las familias deberán contar con el DNI y número de CUIL de los menores a cargo, además de tener a mano el nombre y la dirección del establecimiento educativo al que asisten. También será necesario contar con un CBU actualizado registrado en ANSES y estar previamente inscripto en la aplicación Mi Argentina, ya que estos datos serán requeridos durante la carga del formulario online.

Cómo inscribirse paso a paso

La inscripción se realiza de forma online a través del sitio oficial del programa. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a la plataforma de Vouchers Educativos.
  • Completar el formulario con los datos personales y del grupo familiar.
  • Cargar la información del alumno y de la institución educativa.
  • Verificar que los datos sean correctos y enviar la solicitud.

Una vez finalizado el trámite, el Estado realizará la evaluación en base a tres variables clave: la regularidad del estudiante, el nivel de ingresos familiares y el cumplimiento en el pago de las cuotas escolares.

El resultado de la postulación será publicado en la misma plataforma, y quienes resulten beneficiarios comenzarán a recibir el voucher de manera mensual hasta diciembre, siempre que mantengan las condiciones exigidas por el programa.

Requisitos, documentación y cómo hacer para inscribirse a los vouchers educativos 2026

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