Chubut: asumieron las nuevas autoridades del Sindicato del Petróleo y Gas Privado

image

El gobernador Ignacio Torres, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili y el CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Durante el acto, Cristian Jerónimo brindó un discurso en el que destacó el liderazgo de “Loma” Ávila, al afirmar que los afiliados del sindicato petrolero deben sentirse orgullosos de su secretario general, “que sigue invirtiendo en el desarrollo de su organización”. Además, sostuvo que los sindicatos “son parte del desarrollo y de la dignidad del pueblo trabajador”.

Por su parte, el gobernador Ignacio Torres remarcó que el gremio liderado por “Loma” Ávila “es un gremio que representa y defiende a los trabajadores de un recurso como es el petróleo, que le dio tanto a la Nación”.

El flamante tesorero del sindicato, Emiliano Mongilardi expresó que “Es un orgullo asumir esta responsabilidad y acompañar a Jorge ‘Loma’ Ávila en esta nueva etapa de nuestra organización. Vamos a seguir trabajando con compromiso, defendiendo las fuentes laborales y fortaleciendo a la familia petrolera”.

image

Además, ponderó el valor de Chubut en la economía nacional, afirmando que “hace más de 100 años que generamos energía para toda la Argentina”.

Finalmente, y ante los aplausos de los más de mil afiliados e invitados presentes, Jorge “Loma” Ávila manifestó que los petroleros “hoy tenemos un camino y un rumbo que van a continuar los cuatro años que vienen. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevar el pan a la casa, para mantener nuestra fuente de trabajo, a los trabajadores y a nuestra institución en alto”.