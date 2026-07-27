La medida de fuerza será en reclamo de un incremento salarial y contra el "vaciamiento del Estado". Habrá una marcha al Ministerio de Economía.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el próximo 3 de agosto, en reclamo de un aumento salarial y contra el "vaciamiento del Estado", una medida de fuerza incluirá una marcha al Ministerio de Economía.
El anuncio de la protesta estuvo a cargo del secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar. Según el dirigente sindical, "al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei".
"Con la complicidad de UPCN (el otro gremio de los estatales), en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público. Nos han asaltado, han conformado una asociación ilícita para robarnos el dinero que es de nuestra propiedad", denunció Aguiar en su cuenta de la red social X.
El dirigente sindical se mostró preocupado por el "altísimo nivel de endeudamiento" de los empleados de la administración pública. Y en ese sentido, puntualizó: "Las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos".
En su posteo, Aguiar embistió contra el presidente Javier Milei. "Todos los días pierde popularidad, pierde aceptación social y eso tiene que ver con la conflictividad que hasta aquí en los últimos dos años y medio hemos podido garantizar". Y concluyó: "Tenemos que lograr que Milei se vaya lo antes posible. Están dadas todas las causales para avanzar institucionalmente en su destitución".
Aguiar renovó sus cuestionamientos contra el Gobierno, luego de que a principios de mes considerara que los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) representaron un “golpe al corazón” del desarrollo tecnológico argentino.
“No es un organismo deficitario, es superavitario. Estas cesantías ilegales tienen más que ver con un proceso de vaciamiento orientado a favorecer las privatizaciones y los grandes negocios”, agregó en aquel momento.
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