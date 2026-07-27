ATE convocó a un paro nacional para el próximo 3 de agosto

En su posteo, Aguiar embistió contra el presidente Javier Milei. "Todos los días pierde popularidad, pierde aceptación social y eso tiene que ver con la conflictividad que hasta aquí en los últimos dos años y medio hemos podido garantizar". Y concluyó: "Tenemos que lograr que Milei se vaya lo antes posible. Están dadas todas las causales para avanzar institucionalmente en su destitución".

ÚLTIMO MOMENTO!!ATE DEFINIÓ UN PARO NACIONAL CON MOVILIZACIÓN A ECONOMÍA PARA EL 3 DE AGOSTO POR AUMENTO SALARIAL Y CONTRA EL VACIAMIENTO DEL ESTADO!!LOS SALARIOS DE LOS ESTATALES TENDRÍAN QUE SER MÁS DEL DOBLE DE LO QUE SON AHORA!!Al recorte aplicado en la paritaria de más… pic.twitter.com/Kt8fAzB2EU — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 27, 2026

Aguiar renovó sus cuestionamientos contra el Gobierno, luego de que a principios de mes considerara que los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) representaron un “golpe al corazón” del desarrollo tecnológico argentino.

“No es un organismo deficitario, es superavitario. Estas cesantías ilegales tienen más que ver con un proceso de vaciamiento orientado a favorecer las privatizaciones y los grandes negocios”, agregó en aquel momento.