Paro nacional de colectivos: la decisión que tomó la UTA

El gremio había convocado a una medida de fuerza, en rechazo a la diferencia salarial que existe entre los choferes del interior del país y los del AMBA. Qué resolvió en las últimas horas.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional de colectivos que estaba programado para este viernes 14 de agosto, en rechazo a la diferencia salarial que existe entre los choferes del interior del país y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta forma, decidió levantar la protesta según confirmaron fuentes gremiales. La nueva audiencia será el jueves 20 en la sede de la Secretaría de Trabajo.
El paro iba a comenzar a la medianoche del viernes y afectaría al servicio del interior del país, aunque sólo habían adherido Córdoba y Tucumán y el resto de las delegaciones debían definirse. El principal reclamo se vinculaba con la homologación en el interior de los montos que acordó UTA a fines de julio para los choferes del AMBA.
El Ministerio de Capital Humano informó que la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) acordaron “continuar con las negociaciones a los fines de alcanzar un acuerdo salarial”.
“En este marco, la FATAP manifestó que ha convocado a las jurisdicciones provinciales y municipales a fin de realizar los mayores esfuerzos y contar con una respuesta durante la próxima semana frente al requerimiento efectuado por la organización sindical”, indicó la cartera a cargo de Sandra Pettovello.
La UTA, “considerando la voluntad manifestada por FATAP de realizar un ofrecimiento, resolvió dejar en suspenso las medidas anunciadas hasta la próxima semana, a efectos de aguardar una respuesta de la representación empresarial”.