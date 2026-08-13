Paro nacional de colectivos: la decisión que tomó la UTA

El gremio había convocado a una medida de fuerza, en rechazo a la diferencia salarial que existe entre los choferes del interior del país y los del AMBA. Qué resolvió en las últimas horas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional de colectivos que estaba programado para este viernes 14 de agosto, en rechazo a la diferencia salarial que existe entre los choferes del interior del país y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta forma, decidió levantar la protesta según confirmaron fuentes gremiales. La nueva audiencia será el jueves 20 en la sede de la Secretaría de Trabajo.