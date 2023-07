Consulta el horóscopo chino del jueves 27 de julio

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Siéntete libre de levantar tus talones y enfrentarte a la ciudad. Este es un buen momento para salir con amigos, socializar y pasar un tiempo fabuloso.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Probablemente estarás perfectamente en sintonía con el día que viene. Por supuesto, es tentador escapar de la realidad y las dificultades del momento.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 No dudes en defender lo que es correcto. incluso si eso significa confrontar a alguien con el poder. Que así sea. La menor injusticia no puede ser tolerada.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 La ira y el resentimiento causados por las heridas del pasado pueden surgir hoy, a veces te tientan a llorar.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Los sueños encantadores pueden despertar tu imaginación y poner en marcha tus habilidades artísticas

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Hoy puedes recibir una inesperada y molesta carta o llamada telefónica. Esta no es una gran mala noticia, atento a esto, será curioso.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 Siéntete libre de darlo todo hoy. Por fin te toca levantarte y decir lo que sientes. No dejes que otros te empujen a lugares donde no quieres estar.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 Hoy tendrás que participar de tus ideas con tu familia y pareja. Anímate, te hará bien..

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 Puede que desees unas vacaciones hoy. y podrías jugar con la idea de un viaje por aire. Tu mente puede dirigirse a lugares espirituales.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08/20 Tal vez tu mente se siente atraída por una persona, mientras que tu corazón se siente atraído hacia otra persona.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 La indecisión puede dejarte indefenso en una encrucijada hoy. Otros a tu alrededor podrían estar tan indecisos con respecto a su dirección.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 La influencia de otras personas puede estar filtrando en tu psique. No hay razón para hacer o decir siempre lo que otras personas dictan.