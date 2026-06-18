Alarma en Times Square por un tiroteo tras los festejos por el título de los Knicks

Miles de personas se habían reunido en la zona por el desfile para celebrar la consagración del equipo neoyorquino en la NBA. El sospechoso de los disparos fue detenido por la Policía y hay un herido.
La zona de Times Square, uno de los puntos emblemáticos de Nueva York, fue escenario este jueves de momentos de caos y extrema tensión, luego de que se reportara un tiroteo. El hecho generó una rápida respuesta de los equipos de emergencia y un amplio despliegue policial, que derivó en la detención del sospechoso de los disparos.
Según informaron medios locales, el incidente ocurrió pocos minutos después del desfile organizado para celebrar la consagración de los New York Knicks en la NBA, un evento que había reunido a miles de personas en las calles de Manhattan. Mientras los asistentes comenzaban a retirarse del lugar, se escucharon tiros que provocaron caos, corridas y temor entre quienes aún permanecían en el lugar.
La situación alteró rápidamente la tranquilidad habitual de turistas, vecinos y visitantes que se encontraban en Times Square. Tras los primeros reportes, numerosas personas buscaron refugio en comercios, detrás de vehículos y en estructuras instaladas para el desfile, mientras la Policía desplegaba un operativo de seguridad en toda el área.
Videos difundidos en redes sociales reflejaron escenas de confusión en pleno centro de Manhattan: personas corriendo, intentando ponerse a salvo y alejándose de la zona ante la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), al menos una persona resultó herida durante el episodio. Por el momento, las autoridades no confirmaron si la lesión fue causada directamente por los disparos o si ocurrió como consecuencia de la estampida generada tras el incidente.
Asimismo, los agentes confirmaron la detención de un sospechoso en las cercanías de Times Square. El individuo fue trasladado para ser interrogado, al tiempo que los investigadores trabajan para determinar las circunstancias del hecho y establecer si hubo otros involucrados.
La Policía mantiene parte del área acordonada mientras continúan las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad. Las autoridades solicitaron la colaboración de testigos y asistentes al evento para aportar imágenes o información que ayude a esclarecer lo ocurrido.
El último sábado, vale recordar, New York Knicks se consagró campeón de la NBA tras ganarle como visitante por 94 a 90 a San Antonio Spurs y sellar así la serie final por 4-1, en el quinto juego de la serie. Así, el equipo de la Gran Manzana obtuvo su tercer título en la historia y volvió a instalar su nombre en lo más alto luego de 53 años.