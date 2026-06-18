Alarma en Times Square por un tiroteo tras los festejos por el título de los Knicks

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), al menos una persona resultó herida durante el episodio. Por el momento, las autoridades no confirmaron si la lesión fue causada directamente por los disparos o si ocurrió como consecuencia de la estampida generada tras el incidente.

Asimismo, los agentes confirmaron la detención de un sospechoso en las cercanías de Times Square. El individuo fue trasladado para ser interrogado, al tiempo que los investigadores trabajan para determinar las circunstancias del hecho y establecer si hubo otros involucrados.

La Policía mantiene parte del área acordonada mientras continúan las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad. Las autoridades solicitaron la colaboración de testigos y asistentes al evento para aportar imágenes o información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

El último sábado, vale recordar, New York Knicks se consagró campeón de la NBA tras ganarle como visitante por 94 a 90 a San Antonio Spurs y sellar así la serie final por 4-1, en el quinto juego de la serie. Así, el equipo de la Gran Manzana obtuvo su tercer título en la historia y volvió a instalar su nombre en lo más alto luego de 53 años.