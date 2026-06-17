Donald Trump y el presidente de Irán firmaron el memorando de entendimiento

El líder de la Casa Blanca y Masud Pezeshkian lo suscribieron de manera digital y abrieron una nueva etapa de negociaciones. Cuáles son los principales puntos del acuerdo tras el conflicto en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el memorando de entendimiento con Irán destinado a poner fin a la guerra de Medio Oriente, en un paso que adelanta la entrada en vigor del acuerdo y abre una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán.
"Ya está firmado, sí... Lo he firmado", manifestó Trump a un grupo de periodistas tras retirarse del Palacio de Versalles, donde mantuvo una cena con su par francés, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7 celebrada esta semana en Évian-les-Bains.
Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores de la República Islámica confirmó que el documento fue firmado por el propio Trump y por su homólogo en Irán, Masud Pezeshkian, "de forma virtual", según declaraciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.
"El texto del memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU. ya ha sido oficialmente finalizado, dado que ambas partes lo firmaron", insistió el vocero Esmaeil Baghaei.
Fin de las hostilidades, incluido en Líbano: el acuerdo declara el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".
Acuerdo definitivo en 60 días: "Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento".
Fin del bloqueo naval estadounidense: El gobierno de Trump levantará el bloqueo naval a Irán en un plazo de 30 días. "Durante este periodo, el tráfico de buques será proporcional a los niveles de tráfico previos a la guerra que la República Islámica de Irán esté restableciendo". Asimismo, Estados Unidos "se compromete además a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras el acuerdo definitivo".
Reapertura del estrecho de Ormuz: esta vía marítima clave estará exenta de peajes durante 60 días; posteriormente, según un alto funcionario, "Irán trabajará no sólo con Omán, sino también con los estados del Golfo, para establecer un acuerdo más amplio y a largo plazo sobre el estrecho de Ormuz".
US$300.000 millones para el desarrollo de Irán: La Casa Blanca se compromete, junto con socios regionales, a crear un fondo de al menos US$300.000 millones "para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán".
Levantamiento de todas las sanciones: EE.UU. "se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán", conforme a un calendario que deberá acordarse.
Irán no tendrá armas nucleares: Estados Unidos e Irán acuerdan que el país nunca poseerá armas nucleares y trabajarán conjuntamente para eliminar el material nuclear enriquecido del país mediante un proceso de "mezcla in situ bajo la supervisión del OIEA".
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