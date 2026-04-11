Alarmante: Irán cuenta con miles de misiles, según informa The Wall Street Journal

Así lo advirtieron funcionarios cercanos a los servicios de inteligencia de EE.UU. citados por el diario. "Los iraníes han demostrado una notable capacidad para innovar y reconstruir sus fuerzas con rapidez", dijo un exanalista de la CIA.
Irán mantiene aún miles de misiles balísticos que podría desplegar mediante la recuperación de lanzadores almacenados en instalaciones subterráneas, según informó el diario The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses cercanos a evaluaciones realizadas por los servicios de inteligencia.
De acuerdo con estos informes, la República Islámica conserva la capacidad de reconstruir parte de su arsenal. Aunque más de la mitad de los lanzamisiles habrían sido destruidos, dañados o sepultados bajo tierra, muchos podrían ser reparados o recuperados.
Pese a que su arsenal se habría reducido considerablemente durante la Guerra en Medio Oriente, el país continúa disponiendo de miles de misiles balísticos de corto y medio alcance, que podrían ser reactivados desde depósitos ocultos o instalaciones subterráneas.
En cuanto a los drones, las fuentes indican que Irán cuenta actualmente con menos de la mitad de los dispositivos kamikaze que poseía al inicio de la guerra. No obstante, podría reabastecerse con relativa facilidad a través de sus aliados.
Por otro lado, la República Islámica aún conserva un número limitado de misiles de crucero, que podrían emplearse tanto para atacar embarcaciones en el golfo Pérsico como para responder a una eventual intervención de tropas estadounidenses.
“Irán ha demostrado una notable capacidad para innovar y reconstruir rápidamente sus fuerzas, lo que lo convierte en un adversario más formidable que la mayoría de los ejércitos de Medio Oriente”, destacó Kenneth Pollack, exanalista de la CIA y actual vicepresidente de políticas del Instituto de Medio Oriente.
En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en varias oportunidades haber debilitado gravemente la estructura militar iraní. En un reciente discurso, sostuvo que la Armada y la Fuerza Aérea del país “han desaparecido”, y afirmó que gran parte de su liderazgo ha sido eliminado, mientras que el mando de la Guardia Revolucionaria se encontraba “en proceso de ser diezmado”.
comentar