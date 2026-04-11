Alarmante: Irán cuenta con miles de misiles, según informa The Wall Street Journal

Por otro lado, la República Islámica aún conserva un número limitado de misiles de crucero, que podrían emplearse tanto para atacar embarcaciones en el golfo Pérsico como para responder a una eventual intervención de tropas estadounidenses.

“Irán ha demostrado una notable capacidad para innovar y reconstruir rápidamente sus fuerzas, lo que lo convierte en un adversario más formidable que la mayoría de los ejércitos de Medio Oriente”, destacó Kenneth Pollack, exanalista de la CIA y actual vicepresidente de políticas del Instituto de Medio Oriente.

En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en varias oportunidades haber debilitado gravemente la estructura militar iraní. En un reciente discurso, sostuvo que la Armada y la Fuerza Aérea del país “han desaparecido”, y afirmó que gran parte de su liderazgo ha sido eliminado, mientras que el mando de la Guardia Revolucionaria se encontraba “en proceso de ser diezmado”.