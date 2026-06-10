El ataque con cuchillo de un inmigrante desató una noche de destrozos y evacuaciones

De la conmoción a los disturbios

La difusión masiva en redes sociales de un video del ataque generó una fuerte reacción pública. En las imágenes se observa cómo un hombre inmoviliza a otro en plena vía pública y lo ataca con un cuchillo, hasta que varios transeúntes intervienen y finalmente llega la policía.

Tras conocerse el caso, comenzaron manifestaciones en Belfast y otras ciudades de Irlanda del Norte. Mientras algunas concentraciones se desarrollaron sin incidentes, otras derivaron en episodios de extrema violencia.

b722e9ac-e28b-4f79-adcf-eb91e44a6531 La policía y los bomberos desplegaron operativos especiales tras los incidentes registrados en la capital norirlandesa.

En distintos barrios se registraron incendios intencionales de automóviles, un autobús y varias viviendas. Decenas de familias tuvieron que abandonar sus hogares de emergencia para escapar de las llamas.

Familias evacuadas y barrios bajo tensión

Las escenas obligaron a una amplia intervención de los servicios de emergencia. Según la policía norirlandesa, entre las personas rescatadas había familias completas y hasta un bebé de apenas dos meses.

Testigos describieron momentos de caos y miedo. Algunos vecinos denunciaron que grupos encapuchados derribaron puertas y rompieron ventanas mientras avanzaban por las calles.

Las autoridades informaron además que varios de los ataques se concentraron en sectores con presencia de población migrante.

La familia de Ogilvy condenó los disturbios y sostuvo que las manifestaciones pacíficas son "la única vía para avanzar". También destacó "la valiosa contribución" que realizan muchos inmigrantes en el país.

Por su parte, dirigentes políticos británicos e irlandeses reclamaron el cese inmediato de la violencia. El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que "no hay justificación alguna para la violencia y los disturbios" y advirtió que quienes participaron o incitaron los ataques deberán responder ante la ley.

Hasta el momento, al menos tres personas fueron detenidas por los incidentes, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante las protestas.