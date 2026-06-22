Alerta por la ola de calor en Europa: al menos 18 muertos en Francia

Entre las víctimas hay dos niños que fueron hallados sin vida dentro de un auto. La madre aseguró que "los había olvidado" en el vehículo mientras realizaba las compras. La temperatura llegó hasta los 41 grados.
La ola de calor que afecta a Europa con récords históricos de temperatura dejó hasta ahora 18 muertos en Francia, entre ellos dos niños que fueron encontrados sin vida dentro de un auto. Las marcas térmicas que rondan entre los 38 y 41 grados podrían extenderse hasta el fin de semana.
Los dos nenes, de dos y cuatro años, fueron hallados inconscientes por su madre en el vehículo familiar ubicado en un estacionamiento en Carpentras, en el sureste de Francia. Pese a sus esfuerzos, los servicios de emergencia no lograron reanimarlos. "La ola de calor es la principal línea de investigación", afirmó el fiscal de la causa.
Según el diario 'Le Parisien', la mamá de los chicos fallecidos contó a la Policía que "los había olvidado" dentro del auto mientras hacía las compras.
Más allá de este caso, la mayoría de las muertes (13) en Francia estuvieran relacionadas con personas que se ahogaron mientras se bañaban en el mar, ríos, lagos y arroyos por las altas temperaturas. "Naden sólo en lugares vigilados", pidió el vocero del Servicio de Seguridad, Jérôme Boulanger, frente a una tendencia que ya el año pasado aumentó el 172% en el país durante las olas de calor.
La agencia meteorológica francesa emitió la alerta roja en 49 de los 96 departamentos continentales, donde viven más de 35 millones de personas. En París, la temperatura máxima llegó a los 38 grados, mientras que en Burdeos trepó a los 41°C. Según se informó, las mínimas nocturnas estarán muy por encima de lo habitual al menos hasta el viernes y habrá “temperaturas muy elevadas durante un periodo prolongado en todo el país”.
En España, la ola de calor golpeó primero al País Vasco, donde el termómetro superó los 40°C, y luego se extendió hacia el sur de la península. Y en Italia, las autoridades decretaron la alerta roja en 12 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Turín, Venecia, Bolonia y Florencia.
"El patrón meteorológico que está en el origen de esta ola de calor no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que el cambio climático ha añadido hasta 4°C a las temperaturas en algunas regiones de Europa occidental", explicó Davide Faranda, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS) en ciencias del clima.
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