Alerta por la ola de calor en Europa: al menos 18 muertos en Francia

Más allá de este caso, la mayoría de las muertes (13) en Francia estuvieran relacionadas con personas que se ahogaron mientras se bañaban en el mar, ríos, lagos y arroyos por las altas temperaturas. "Naden sólo en lugares vigilados", pidió el vocero del Servicio de Seguridad, Jérôme Boulanger, frente a una tendencia que ya el año pasado aumentó el 172% en el país durante las olas de calor.

La agencia meteorológica francesa emitió la alerta roja en 49 de los 96 departamentos continentales, donde viven más de 35 millones de personas. En París, la temperatura máxima llegó a los 38 grados, mientras que en Burdeos trepó a los 41°C. Según se informó, las mínimas nocturnas estarán muy por encima de lo habitual al menos hasta el viernes y habrá “temperaturas muy elevadas durante un periodo prolongado en todo el país”.

En España, la ola de calor golpeó primero al País Vasco, donde el termómetro superó los 40°C, y luego se extendió hacia el sur de la península. Y en Italia, las autoridades decretaron la alerta roja en 12 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Turín, Venecia, Bolonia y Florencia.

"El patrón meteorológico que está en el origen de esta ola de calor no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que el cambio climático ha añadido hasta 4°C a las temperaturas en algunas regiones de Europa occidental", explicó Davide Faranda, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS) en ciencias del clima.