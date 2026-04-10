Artemis II amerizó y cerró una misión histórica a la Luna

Los astronautas fueron trasladados inicialmente a una plataforma inflable y luego evacuados en helicóptero hacia el buque USS John P. Murtha, donde recibieron las primeras revisiones médicas. Posteriormente, fueron derivados a tierra firme para continuar con controles más exhaustivos, habituales tras misiones en microgravedad.

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El vuelo, que se extendió por diez días, había despegado el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System. Durante la misión, la tripulación realizó un sobrevuelo lunar, incluyendo el paso por el lado oculto del satélite, y ejecutó diversas maniobras para evaluar el desempeño de la nave en condiciones reales de espacio profundo.

El principal objetivo fue comprobar que tanto la cápsula como los sistemas de soporte y la tripulación pueden operar con seguridad más allá de la órbita terrestre, un paso imprescindible para futuras misiones que buscarán regresar a la superficie lunar e incluso proyectar un eventual viaje a Marte.

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Los pasos previos a la llegada a la Tierra

Antes del reingreso, los astronautas realizaron una serie de procedimientos clave, como la verificación de los trajes de presión y el control de todos los sistemas de la nave. También ejecutaron la maniobra final de corrección de trayectoria, que consistió en un breve encendido de propulsores para encaminar el regreso hacia la Tierra.

Uno de los momentos más delicados fue la interrupción de comunicaciones durante seis minutos, prevista dentro del protocolo de reingreso. Esta fase permitió poner a prueba el escudo térmico de la nave, diseñado para soportar condiciones extremas sin comprometer la seguridad de la tripulación.

A diferencia de la misión Artemis I, que no fue tripulada, Artemis II utilizó una trayectoria de retorno más directa, lo que redujo el tiempo de exposición al calor y el riesgo de daños en el escudo.

La misión también marcó un cambio respecto de las primeras expediciones lunares: no fue necesario aplicar cuarentena a la tripulación, ya que décadas de investigación descartaron riesgos biológicos asociados al contacto con materiales lunares. Sin embargo, los astronautas serán sometidos a controles médicos rigurosos para evaluar los efectos del viaje en sus organismos.

Tras recorrer más de 1,1 millones de kilómetros, Orión será trasladada nuevamente al Centro Espacial Kennedy para su análisis, mientras la NASA ya proyecta los próximos pasos del programa Artemis.