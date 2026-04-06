Artemis II: la tripulación está lista para el sobrevuelo lunar

A bordo de la cápsula Orión viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Durante la jornada del domingo, la tripulación se enfocó en preparar el sobrevuelo lunar previsto para este lunes 6 de abril.

Ese momento marcará un hecho histórico: será la primera misión tripulada en sobrevolar la cara oculta del satélite. Según precisaron desde la NASA, la nave ingresará a la esfera de influencia lunar cuando la gravedad de la Luna supere a la de la Tierra, un punto considerado decisivo dentro del trayecto.

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Además, se espera que en las próximas horas los astronautas superen el récord de distancia máxima alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido por la misión Apolo 13. En el punto más lejano, la nave alcanzará más de 406.000 kilómetros de distancia.

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Observación y registro

Durante el sobrevuelo, que se extenderá por aproximadamente seis horas, la tripulación llevará adelante tareas de observación y registro fotográfico de la superficie lunar. Según detallaron los especialistas, podrán visualizar cerca del 21% de la cara oculta y captar imágenes de zonas nunca antes observadas directamente por seres humanos, incluyendo sectores de la Cuenca Oriental.

El operativo incluirá también un breve período de incomunicación de unos 40 minutos, cuando la nave quede fuera del alcance de las comunicaciones directas con la Tierra, una instancia prevista y controlada por los equipos de misión.

A pesar de no contemplar un alunizaje, Artemis II representa un paso fundamental en el programa de exploración lunar, que busca sentar las bases para futuras misiones tripuladas sobre la superficie del satélite.

Si no surgen inconvenientes, el regreso está previsto para el próximo viernes, cuando la cápsula americe frente a la costa de San Diego, cerrando así una misión que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera espacial.

Horarios del vuelo alrededor de la cara oculta de la Luna

14:00 (hora argentina): Comienza la cobertura de NASA del sobrevuelo lunar.

14:56: La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.

15:10: Declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio)

15:15: La tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.

15:45: Comienza la observación lunar.

19:44: Se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

20:02: Máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).

20:07: Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).

20:25: El amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.

21:35-22:32: Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

22:20: Concluye la observación lunar.