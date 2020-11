Atención gastronómicos: un perro robot sirve cervezas en un bar de España

El video , grabado por los clientes que se encontraban en el establecimiento, se ha vuelto viral en Twitter y en él se puede ver cómo Spot circula por las mesas sirviendo hasta 12 botellas de cerveza a los sorprendidos parroquianos.

Spot.mp4

Aunque solo estuvo funcionando una hora, atrajo a un gran número de curiosos que no quisieron perderse el espectáculo.



El propietario del bar La gitana loca, Alberto Martínez, contó a medios locales que la empresa andaluza Macco Robotics, colaboradora de Boston Dynamics en España para el desarrollo de aplicaciones para el sector de la hostelería, se puso en contacto con ellos para realizar una prueba de una hora con Spot en el establecimiento y registrarla en un video que ahora se ha hecho viral en las redes sociales.

Eso sí, Martínez considera que el robot, que cuesta unos 80.000 euros, no es rentable. "No va a quitarle el puesto de trabajo a ningún camarero de momento”, aclara. Y aunque el robot no se quedará trabajando en el bar, el dueño dice que seguirá colaborando con Macco Robotics para probar otro tipo de robot humanoide en su establecimiento.