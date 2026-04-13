Bejing presentó un plan para fortalecer vínculos con Taiwán

El gobierno Xi JImping anunció diez medidas para impulsar el comercio, los intercambios y la conectividad con la isla, en un contexto de tensiones y búsqueda de estabilidad regional.
El gobierno chino presentó un paquete de diez medidas destinadas a fortalecer los lazos con Taiwán, con foco en el comercio, la infraestructura y los intercambios sociales, en un intento por consolidar vínculos económicos y culturales, en un contexto geopolítico sensible.
Según informó la agencia Xinhua, el plan incluye apoyo directo a pequeñas y medianas empresas taiwanesas para expandir sus negocios en la República Popular China , y también contempla la creación de nuevos mercados para bienes de bajo importe y la facilitación del ingreso de productos agrícolas y pesqueros de la isla.
Uno de los puntos más relevantes es la intención de reforzar la integración física. Beijing evaluará compartir servicios básicos como agua, electricidad y gas entre la provincia de Fujian y las islas taiwanesas de Kinmen y Matsu.
Además, se estudia la construcción de puentes marítimos y la mejora de puertos pesqueros, lo que podría cambiar la dinámica logística en la zona. En paralelo, se acelerará la reanudación completa de vuelos directos entre ambos lados del estrecho.
El paquete también apunta a fortalecer los canales políticos y sociales. Se analiza establecer un mecanismo de comunicación regular entre el Partido Comunista chino y el Kuomintang, principal fuerza opositora en Taiwán.
A su vez, se prevé crear una plataforma institucional para fomentar intercambios entre jóvenes, con el objetivo de generar vínculos a largo plazo.
En este marco, el presidente chino sostuvo recientemente que, en un mundo que está “lejos de ser pacífico”, la estabilidad en el estrecho de Taiwán resulta “aún más valiosa”.
Un escenario complejo
Taiwán se autogobierna desde 1945, aunque China la considera parte de su territorio. La mayoría de los países mantiene una política ambigua con respecto a la soberanía de la isla que se escindió del gobierno de Beijin tras el triunfo de la revolución comunista que lidero Mao Tse Tung.
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