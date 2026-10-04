Las declaraciones aparecen mientras el mercado argentino vuelve a atravesar un escenario de tensión y el riesgo país llegó a 655 puntos básicos durante 2026. Luis Caputo, por su parte, sostiene que el Gobierno cuenta con distintas herramientas para enfrentar eventuales presiones cambiarias, entre ellas el acuerdo con Estados Unidos, el swap con China, la acumulación de reservas y la intervención en futuros. Sin embargo, Bessent no anunció una nueva operación ni estableció condiciones para una eventual asistencia.