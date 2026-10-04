El secretario del Tesoro estadounidense defendió la intervención de 2025 y aseguró que Washington podría repetir una operación similar si las circunstancias lo requieren.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, no descartó que Washington vuelva a brindar asistencia financiera a la Argentina si el Gobierno de Javier Milei enfrenta nuevas tensiones en los mercados. El funcionario defendió la intervención realizada en 2025 y destacó el vínculo entre ambos países.
La definición de Bessent fue contundente. “¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, respondió durante una entrevista con Axios cuando le preguntaron si el Tesoro estadounidense podría volver a intervenir. El funcionario recordó que la operación anterior permitió contener la presión financiera y respaldó a Milei, a quien calificó como “un gran aliado de Estados Unidos”.
Durante la entrevista, Bessent también explicó su visión sobre aquella asistencia y aseguró que Estados Unidos obtuvo un beneficio financiero mediante un swap de monedas plenamente garantizado. En 2025, Washington acordó una línea de swap de hasta 20.000 millones de dólares y el Tesoro estadounidense llegó a comprar pesos argentinos en el mercado, en medio de la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas.
De acuerdo con la información oficial mencionada en el reporte, el Banco Central llegó a utilizar unos 2.500 millones de dólares de esa línea, aunque esos fondos fueron cancelados antes de terminar 2025. Bessent vinculó la intervención con la estrategia de Donald Trump para reforzar los vínculos con América Latina y sostuvo que la estabilización argentina tuvo un impacto relevante en la relación bilateral.
Las declaraciones aparecen mientras el mercado argentino vuelve a atravesar un escenario de tensión y el riesgo país llegó a 655 puntos básicos durante 2026. Luis Caputo, por su parte, sostiene que el Gobierno cuenta con distintas herramientas para enfrentar eventuales presiones cambiarias, entre ellas el acuerdo con Estados Unidos, el swap con China, la acumulación de reservas y la intervención en futuros. Sin embargo, Bessent no anunció una nueva operación ni estableció condiciones para una eventual asistencia.
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