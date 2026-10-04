El presidente Donald Trump anunció la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia”, que coordinará las políticas del Gobierno federal y la relación con las principales compañías tecnológicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la denominada “Fuerza de la Superinteligencia”, un nuevo comité que funcionará dentro de la Casa Blanca y tendrá como objetivo coordinar los esfuerzos del Gobierno federal vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial.
“La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia”, sostuvo Trump a través de su plataforma Truth Social. El mandatario destacó además el potencial de una tecnología que, según señaló, algunos consideran capaz de generar transformaciones superiores a las provocadas por la Revolución Industrial e Internet.
La nueva unidad también tendrá entre sus funciones articular la relación del Ejecutivo con consumidores, organizaciones de interés público, proveedores y compañías dedicadas al desarrollo de IA. El organismo rendirá cuentas directamente ante Trump y su jefa de gabinete, Susie Wiles.
La conducción estará integrada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.
El anuncio profundiza la estrategia de la administración republicana para colocar el desarrollo tecnológico en el centro de la agenda estadounidense. Días atrás, Trump había ordenado que las comunicaciones oficiales reemplazaran el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia”, una decisión destinada a mejorar la percepción pública de una industria que enfrenta crecientes cuestionamientos.
La medida llegó además después de una reunión en la Casa Blanca con referentes de las principales empresas tecnológicas. Del encuentro participaron, entre otros, Sundar Pichai, Elon Musk, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Greg Brockman.
Al término de la reunión, Trump y representantes de seis gigantes tecnológicos firmaron un acuerdo voluntario destinado a reforzar la seguridad en el desarrollo de los nuevos modelos. El compromiso contempla controles internos sobre sus capacidades y comportamiento, evaluaciones de riesgo y revisiones externas, con especial atención a amenazas como los ciberataques.
Con la nueva fuerza, la Casa Blanca busca centralizar una carrera tecnológica que considera estratégica tanto para la economía como para la seguridad y la posición global de Estados Unidos.
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