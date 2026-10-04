El anuncio profundiza la estrategia de la administración republicana para colocar el desarrollo tecnológico en el centro de la agenda estadounidense. Días atrás, Trump había ordenado que las comunicaciones oficiales reemplazaran el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia”, una decisión destinada a mejorar la percepción pública de una industria que enfrenta crecientes cuestionamientos.

Reunión con las empresas

La medida llegó además después de una reunión en la Casa Blanca con referentes de las principales empresas tecnológicas. Del encuentro participaron, entre otros, Sundar Pichai, Elon Musk, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Greg Brockman.

Al término de la reunión, Trump y representantes de seis gigantes tecnológicos firmaron un acuerdo voluntario destinado a reforzar la seguridad en el desarrollo de los nuevos modelos. El compromiso contempla controles internos sobre sus capacidades y comportamiento, evaluaciones de riesgo y revisiones externas, con especial atención a amenazas como los ciberataques.

Con la nueva fuerza, la Casa Blanca busca centralizar una carrera tecnológica que considera estratégica tanto para la economía como para la seguridad y la posición global de Estados Unidos.